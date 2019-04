Pardubický kraj i města odmítají mýtné na silnici z Hradce do Mohelnice

Ministerstvo dopravy chce od roku 2020 zpoplatnit pro vozy nad tři a půl tuny 870 kilometrů silnic první třídy. Kraje však souhlasí jen se zpoplatněním 120 kilometrů a na ostatních úsecích chtějí zavést mýtné s nulovou sazbou.

Obávají se, že kamiony budou zpoplatněné úseky objíždět centry měst a po silnicích nižších tříd. Možnost nevybírat mýto krajům zajišťuje memorandum, které za vládu loni podepsal odcházející ministr dopravy Dan Ťok.

V Pardubickém kraji nemají politici námitky proti mýtu mezi krajskými městy, na zbylých dvou silnicích z Hradce do Mohelnice a ze Svitav do Brna je to ale už problém.

Údolím, ve kterém leží Brněnec i Březová nad Svitavou, se klikatí motoristy neoblíbená silnice I/43. Těsně kolem rodinných domů projede podle sčítání dopravy z roku 2016 přes dva tisíce nákladních vozů denně, teď už to bude nepochybně vyšší číslo.

Plán ministerstva dopravy vybírat mýtné tu vítají. Tím spíše, že po dostavbě prvního úseku dálnice D35 se čeká další nápor tranzitní dopravy.

„Asi nám to nepomůže, ale když už tu kamionová doprava ničí silnice, alespoň za to něco dopravci zaplatí. To, že by silnici kamiony objížděly, u nás nehrozí,“ uvedl starosta Brněnce Blahoslav Kašpar.

Mýtné v Pardubickém kraji Ministerstvo dopravy navrhuje mýtné na silnicích: I/35 Hradec - Mohelnice 89,3 km I/43 Brno - Svitavy 44,8 km I/37 Hradec - Pardubice 17,3 km Kraj požaduje nulové mýtné: na silnici I/35 v pěti úsecích kolem Holic, Vysokého Mýta, Litomyšle, Svitav a Moravské Třebové. Na silnici I/43 v úseku vedoucím přes Svitavy od Lačnova po Hradec nad Svitavou na silnici I/37 mýtné nežádá.

Jenže o pár kilometrů výš na sever - ve Svitavách, zavedení mýtného na stejné silnici odmítají. „Jsme proti poté, co jsme se dozvěděli pro nás zásadní informaci, že by platily vozy nad tři a půl tuny. Tudíž by na to doplatili podnikatelé, kteří zajišťují zásobování a najezdí desítky kilometrů po městě,“ uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Pardubický kraj ministerstvu dopravy oznámil, že požaduje nulovou sazbu mýtného i na pěti úsecích nejfrekventovanější silnice I/35.

„Zaměřili jsme se na intravilány měst a tam, kde silnice tvoří přirozené obchvaty a kde nechceme, aby se nákladní vozy vyhýbaly placeným úsekům. Preferovali jsme tedy například průtahy měst, jako je Litomyšl či Vysoké Mýto,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje Ladislav Umbraun.

Nulové mýto na I/35 chce kraj i na obchvatu Holic, protože jinak by se mohla nákladní doprava přesunout na okolní silnice. Podobné je to i v Moravské Třebové či ve Svitavách.

Zavedení nulového mýta mělo být kompromisem mezi požadavky obcí a vlády, která se k rozšíření zpoplatněné sítě zavázala. Memorandum pak krajům umožnilo, aby si samy vybraly, kde budou kamiony platit a kde ne. Zcela zrušit povinnost vybírat mýto na uvedených silnicích není možné. Ministerstvo by tím ohrozilo výsledky miliardového tendru na správu mýta od roku 2020.