Obce na Strakonicku se obávají, že k nim mýtné zavede kamiony

Proč jste jednu silnici první třídy vybrali ke zpoplatnění, a druhou ne, ptají se už hodně dlouho starostové jihočeských obcí. Od ministerstva dopravy se však dosud odpovědi nedočkali.

A tak reálně hrozí, že místo už tak nepříjemných 5,5 tisíce aut denně, které projedou Střelskými Hošticemi na Strakonicku, k nim na přelomu roku přibudou další stovky nákladních vozidel. A stejný osud čeká i další vesnice a města. K tomu více prachu, hluku, výfukových zplodin a nebezpečí pro chodce.

Způsobit to může chystané zpoplatnění silnice I/20 z Českých Budějovic přes Písek a Blatnou na Plzeň. V mnoha obcích mají velké obavy, že po zavedení elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny odbočí těžká doprava u Vodňan a dál pojede na Plzeň přes Cehnice, Strakonice či Katovice po silnici I/22.

Koncem minulého týdne se proto v Katovicích sešli zástupci osmi úřadů a radnic s dvěma poslanci, aby podepsali prohlášení, které odešlou premiéru Andreji Babišovi. Považují návrh na zpoplatnění silnice I/20 za nesystémový, protože podle nich vůbec nepočítá s dopadem na místa na objízdných trasách.

„Našich aktivit už byla spousta a ministerstvo nám přislíbilo společné jednání, ale diskusi s námi nikdo nevedl. Přitom jsme nebyli radikální, ale nabízeli i možnost zpoplatnit také silnici I/22,“ upozornil starosta Drahonic Václav Vokáč. Situaci hodnotí jako velmi vážnou, ale s kolegy chce dál bojovat, přestože se o změnu návrhu marně snaží už přes dva roky.

Pomoci může jen nulový tarif

Ministerstvo dopravy se chystá zpoplatnit napříč republikou celkem 900 kilometrů vozovek prvních tříd. Dál pak tvrdí, že platí memorandum z loňského října. To má umožnit, že by někde mohl fungovat takzvaný nulový tarif. Zjednodušeně, že za některé zpoplatněné silnice by se neplatilo.

„Chápeme kraje i města, které se obávají plánovaného zavedení mýtného. Proto jsme se domluvili, že vyberou úseky, na nichž by podle nich měla být nulová sazba, a úseky, kde mýtné pro kamiony bude přínosné ekonomicky nebo jako nástroj regulace dopravy,“ vysvětlil ministr dopravy Dan Ťok.

Podle poslance Ondřeje Polanského, který je místopředsedou podvýboru pro dopravu, však ministerstvo mělo samo s předstihem vědět, jaké dopady bude mýtné mít, a to jak ekonomické, tak regulační. „Jenže on se tím nikdo pořádně nezabýval. Dotazoval jsem se, ale odpovědi zatím nedostal,“ zdůraznil Polanský.

Už dva roky je v této problematice velmi aktivní Jiří Polák, který zastupoval jihočeské starosty a komunikoval se státními úředníky.

„Vloni na podzim sice ministerstvo dopravy představilo myšlenku nulového tarifu. Jenže letos v půlce února jsem dostal z ministerstva informaci, že k němu nebude ve vládě politická vůle. Celé memorandum by pak bylo k ničemu. Proto tolik vzrostly naše obavy,“ varoval Polák.

Přitom rozšíření systému je už nyní v takové fázi, že není jiná možnost řešení než protlačení nulového tarifu.

MF DNES se ministerstva dotazovala, jak dospělo k výběru silnic pro mýtné a zda existuje dopravní model zabývající se dopady zpoplatnění. Na to však nereagovalo.

Polákovi také vadí špatná komunikace, která trvá už od roku 2017. „Seznam rozšíření, který dodnes platí, je z ledna 2017. Ministr ho měl probrat s kraji a dotčenými obcemi. My jsme s tím počítali. V březnu dorazila na ministerstvo první výzva z asociace krajů, nic se nedělo. V květnu jsme posílali dopis se starosty z obcí u silnice I/22, ale nikdo s námi nejednal,“ popsal historii Polák.

V červnu 2017 pak ministerstvo vypsalo výběrové řízení na řízení systému.

Podle názoru poslance Polanského nápad na rozšíření dost možná vznikl tak, že ministerstvo při vypsání nové soutěže na provoz mýtného potřebovalo, aby neměla automaticky navrch firma Kapsch, která ho provozuje.

V prvním návrhu bylo, že to může být 800 až 3 000 kilometrů silnic. Pak už se přišlo s 900 kilometry.

Polanský hodlá o problematice jednat na podvýboru a s dalším poslancem Lukášem Koláříkem chystají interpelaci ve Sněmovně. „Silnice, kde hrozí zhoršení dopravy, vedou často přes centrum obcí, bývají zúžené, někde tolik, že musí protijedoucí vozidlo dávat přednost,“ sdělil Kolářík, který pochází z Katovic.

Mýtný systém bude připravený ke spuštění 1. prosince 2019.