Pardubice začaly šetřit kvůli koronaviru, odnesou to velké investice

Jako první dostala ránu plánovaná přestavba atletického stadionu na Dukle. Další investice budou následovat.

„Hledali jsme úspory napříč rozpočtem města. Zatím jsme takto přesunuli do krizové rezervy prostředky například z projektů, které dosud nebyly zahájeny a jejich začátek se dá odsunout na další rok. Sáhli jsme do přípravy některých projektů, například Dukly sportovní, ale i do provozních peněz,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za hospodaření města Jan Mazuch s tím, že jeden z největších projektů na příští roky nedostane peníze na přípravu.

Pardubice například odloží některé opravy majetku, přibrzdí také s přípravou nových projektů a počkat budou muset i projekty zaměřené na energetické úspory a podobně. Město musí ušetřit i na provozních penězích, například na vzdělávání úředníků, vlastní prezentaci a podobně.

„Je naprosto jasné, že rozpočet města oslabí na straně příjmů, proto je nutné omezit výdaje, které nejsou nezbytné, a mít dostatek financí na dobu po uklidnění pandemie. S jejími ekonomickými následky se budeme vyrovnávat dlouho a složitě,“ podotkl k rozpočtovým úpravám primátor Martin Charvát.

Co se týká plánovaných investic, tak je zřejmé, že největší balík peněz má v dohledné době spolykat oprava Letního stadionu a také budování polytechnických dílen v areálu bývalých automatických mlýnů.

Obě stavby dohromady vyjdou na stovky milionů. Jen přestavba stadionu z roku 1931 na stánek pro první ligu má stát více než 400 milionů a politici na projekt nesehnali žádné dotace.

Rozvojový fond hlásí propady v tržbách

„Bude to těžké a bude se muset šetřit. Až všechno skončí, tak si budeme muset sednout a říct si, zda potřebujeme terminál u univerzity, zda potřebujeme galerii v mlýnech nebo fotbalový stadion za půl miliardy. Bude to těžké rozhodování, to je jasné už dnes, ale nevyhneme se mu,“ uvedl třeba radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Politici tak daleko na svém pondělním jednání ještě nedošli. Zřejmě to je však jen otázka času.

Už nyní totiž hlásí velké propady v tržbách Rozvojový fond Pardubice, který se mimo jiné stará o enteria arenu, a vlastně zcela bez příjmů je provozovatel mezinárodního letiště East Bohemian Airport.

„Další hledání úspor nás ještě čeká. Aktuálně musíme mít v krizové rezervě peníze na neodkladné nákupy ochranných pomůcek a financování opatření, která provádíme v souvislosti se šířením nákazy. V další fázi se ale budeme muset vyrovnat s dopady současné situace do příjmové části rozpočtu, hospodaření městských společností a podobně,“ doplnil náměstek Mazuch.

I s odkazem na jeho slova se tak dá vytušit, že politici se zatím pustili jen do nějaké předehry, která bude mít pokračování. Ostatně už nyní starostové měst upozorňují na to, že nejenom přijdou o příjmy za nájmy, ale také dostanou podstatně méně od státu, který vybere výrazně méně na daních.

„Dnes jsme schvalovali změny rozpočtu pro letošní rok, abychom naplnili krizovou rezervu, která je vytvořena kvůli pandemii koronaviru. Omezili jsme výdaje na prezentaci města, školení zaměstnanců, služební cesty a spolupráci se zahraničím, výměnu výpočetní techniky a některé zbytné stavební investice jako například výměny oken. Jasné ale je, že další škrty přijdou v nejbližší době,“ dodal radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.