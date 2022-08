Vodní koberec pomáhá koním překonat prach a tropy, může být uměleckým dílem

„Výkrop stájí je základ. Dělali to naši předkové, děláme to my. Používá se před každým zametáním, aby se neprášilo jako koním, tak lidem. Ne, že by se neprášilo vůbec, ale práší se mnohem méně,“ říká dlouholetý zaměstnanec Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Michal Forisek.

„Prach je pro koně velký nepřítel. Koně jsou ve stájích v uzavřeném prostoru a při zametání a podestýlání slámou se práší, při krmení senem také. takže se snažíme co nejvíc eliminovat prachové částice ve vzduchu tak, aby je koně nedýchali. Vodní koberec ocení i návštěvníci, je to pro atrakce,“ vysvětluje zootechnička Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jitka Raichová.

Pro vytvoření vodního koberce postupem času vytvořil několik vzorů, které opakuje. Část takzvaně odkoukal od svého předchůdce, postupně si přidal i vlastní prvky. Použít může až tři vzory, které za roky strávené v hřebčíně vypiloval.

K jejich výrobě mu postačí kbelík a voda. Slavnostní ornamenty, které umí, nedělá pravidelně, stáj jimi vyzdobí zejména při výjimečné příležitosti. Oko příchozích tak upoutají nejen starokladrubští koně, ale také takzvaný vodní koberec na dřevěné podlaze.

Ve stájí plemeníků mu k vyrobení vodního koberce stačí 15 minut.

„Nejdřív si vytvořím menší drobnější ornament po celé délce stáje,“ říká Forisek a kbelíkem s otvorem ve dnu začíná tvořit spirály. Neustálé vytékání vody přerušuje ucpáním ruky. Poté se pustí do centrálního dlouhého motivu.

„Ze začátku mi hodně pomáhala podlaha, která je ze dřevěných kostek. Ty si doteď odpočítávám tak, abych začal všude stejně,“ říká Forisek a začíná pod dozorem bílých plamenných hřebců opět „úřadovat“ s kbelíkem a vodou. Na závěr si nechává logo hřebčína - K s korunkou nad verzálkou. Tuto širší plochu však již vytírá houbou.

Ozdobný výkrop si nechává pro zvláštní příležitosti. Zaměstnanci je rozhodně nevytvářejí ráno, když začínají místovat boxy a práce ve stáji je víc než dost. Pokropit podlahu před zametáním musí ošetřovatelé třikrát denně. Ne každý umí proměnit podlahu stájí v umělecké dílo.

„Ozdobný výkrop je dlouholetá tradice hřebčína. Člověk z něj má pak i příjemný pocit,“ říká Forisek.