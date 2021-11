Poslední přeživší z Ležáků vydává kreslený komiks o ležácké tragédii

Rodinné nakladatelství Ronado, na jehož činnosti se podílejí kromě Jarmily Doležalové starší i její dcera a syn Štěpán, vydává kreslený příběh o smutném osudu jedenácti ležáckých dětí poslaných pravděpodobně na smrt.

„Kniha nakreslená mým bratrem, výtvarníkem Štěpánem Doležalem je věnovaná ležáckým dětem, které se už domů nikdy nevrátily. Moje maminka, která se v sobotu 13. listopadu dožívá 82 let, chtěla odvlečení ležáckých dětí nacisty ukázat na příběhu Marušky Hrdé, která se narodila v Ležákách 5. ledna v roce 1930. Byla jediná, která viděla na vlastní oči dramatický příběh Ležáků. Ze skutečské školy se oproti ostatním dětem vrátila později a viděla, jak nacisti v Ležákách rabují a zapalují stavení,“ řekla dcera poslední přeživší z Ležáků Jarmila Doležalová ml.



Komiks zvaný Hrdé Ležáky je zasazený do současnosti a vypráví o setkání jedenáctileté Anežky se sestřenicí Marušky Hrdé na pietním území. Sestřenice jí vypráví o údolí, jejich zážitcích při pobytech o prázdninách, pak o odvlečení Marušky a dalších ležáckých dětí nacisty včetně jejich osudu.



Jarmila Doležalová a Ležáky Jarmila Doležalová (rozená Šťulíková) se narodila 13. listopadu 1939 a žila v Ležákách s rodiči a o rok a půl mladší sestrou Marií ve Švandově mlýně.



Počátkem roku 1942 se osada Ležáky stala základnou českých parašutistů výsadku Silver A, kteří zde našli zázemí. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bylo prokázáno, že osada Ležáky byla zapojena do odboje.



24. června 1942 byla osada vypálena.



33 obyvatel bylo zastřeleno u Zámečku.

„V příběhu se objevuje i Dáša Veselá z Lidic, která byla začleněná ke skupině ležáckých dětí. Ty pak předaly gestapu,“ dodala Doležalová.

Děti byly odtrženy od rodičů a v noci 25. 6. 1942 se ocitají v tajném útulku gestapa. Na poněmčení jsou v této budově vybrány jen dvě, sestry Šťulíkovy. Zbylé děti byly odvezeny pravděpodobně někam do dnešního Polska, kde jejich stopa končí. „Nikdy se nenašel svědek, že by je dovezli do tábora v Chelmnu. My to v komiksu vysvětlujeme, ale čtenáři se to dozvědí až v knížce,“ poodhalila obsah komiksu Vladimíra Doležalová ml., která se osudem Ležáků zabývá již od roku 1987.

Příběh líčí také poslední chvíle rodičů ležáckých dětí na pardubickém popravišti za protektorátu.

„Knížka byla týmová práce. Asi v roce 2016 jsem přijela za bratrem, který je výtvarník a řekla mu, že mě napadl komiks o Ležákách. On nebyl proti, prý o tom taky přemýšlel, tak jsme začali psát scénář. Kresby tvořil černou a bílou pastelkou na šedý papír. Maminka z toho měla strach, nakonec byla spokojená,“ dodala Doležalová k stostránkovému komiksu, který půjde nejpozději v březnu do tisku.

Čerstvá dvaaosmdesátnice žije ve Včelákově poblíž svých dětí a vnoučat. „Maminka se těší dobrému zdraví a je v plné síle,“ uvedla Jarmila Doležalová ml.