Kamiony si nechtějí na objížďce zajíždět, drtí starý most pro osobní auta

Když se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) minulý týden pustilo v Hlinsku do dlouho odkládané demolice a stavby nového silničního mostu přes řeku Chrudimku, mnozí tušili, že dopravní situace nebude ve městě jednoduchá. Nad chováním některých řidičů však zůstává rozum stát.



„Řidiči kamionů jsou schopni projet čtyři zákazy a dojet až na náměstí, v podstatě 20 metrů před rozbitý most. Už nám tady ničí náměstí, máme už několik vyvalených obrubníků, jak se všemožně otáčí. Přitom dopravní značky s výstražnými cedulemi na zákaz upozorňují jak od Žďáru nad Sázavou, tak Havlíčkova Brodu od prvního dne na několika místech,“ okomentoval nedisciplinovanost řidičů kamionů starosta Hlinska Miroslav Krčil.

V pasti uváznou hlavně ta nákladní auta, která ignorují objízdnou trasu, která se ve Ždírci nad Doubravou ze silnice I/34 odklání na Trhovou Kamenici, odkud je svedena zpět do Hlinska za opravovaný most.

„Z dopravních značek si nedělají nic hlavně zahraniční řidiči z Polska nebo Ukrajiny, ale jsou mezi nimi i naši řidiči. Dělají hloupé, zkoušejí to. Vidí, že tam projede osobák nebo třiapůltunka, a řeknou si, že se protáhnou i oni,“ zaráží místostarostu Zdeňka Eise jistota, se kterou řidiči těžkých kolosů vjíždějí do uzavírky.



Potíž je v tom, že jen minimum těchto řidičů se vrací na objížďku. Při představě, že je čeká třicetikilometrová zajížďka, zariskují a raději se zkusí proplést postranními ulicemi, aby mohli dál pokračovat na Poličku. Zvlášť, když není na blízku policie.

„Tiráci nám projíždějí úzkou Husovou a Rokycanovou ulicí. Horší je, když se pokouší jet přes Olšinky, kde máme u sportovišť starý most, který není na takovou zátěž stavěný. Tam by se vůbec neměli dostat. Je to objízdná trasa pouze pro osobáky,“ řekl místostarosta Eis k situaci, která je tu k vidění klidně i čtyřikrát za den. Lidé videa těchto hazardéru sdílejí už několik dní na sociálních sítích.



Přitom jak městská, tak státní policie zde od minulého týdne provádějí zvýšený dohled. Každý, kdo zákaz nerespektuje a do postranních uliček vjede, dostane pokutu.

Řidiči se vymlouvají na špatné značení a navigaci

„Naši policisté tu od minulého týdne rozdali minimálně devatenáct pokut. O problému vědí i kolegové z dopravní policie v Chrudimi, kteří problematickou dopravní situaci v Hlinsku monitorují mnohem častěji,“ uvedla mluvčí republikové policie v Chrudimi Eva Maturová.

Fakta Uzavírka silnice I/34, která propojuje jižní Čechy s východními Čechami, potrvá až do konce října.

Silničáři most ze začátku minulého století shodí a nahradí ho mostem novým. Opravou prošel naposledy v roce 1995. ŘSD před nedávnem provádělo detailní průzkum, který odhalil natolik vážné poškození, že jeho oprava nebyla možná.

Náklady na nový most, který postaví společnost Skanska, se vyšplhají na téměř 15 milionů korun.

Zhruba stejný počet pokut rozdali neukázněným řidičům městští strážníci. Podle policistů se pokutovaní šoféři vymlouvají na to, že si nevšimli dopravní značky nebo že je do města dovedla navigace. Místní teď doufají, že podobných případů bude postupně ubývat a riziko pokut bude dostatečně odstrašujícím příkladem.

Radnice bude každopádně starý most v majetku města na objízdné trase sledovat a v případě jeho poškození bude požadovat jeho opravu.

„Máme přehled, v jakém stavu byl most před uzavírkou. Po jejím skončení necháme udělat diagnostiku. Pokud to bude vycházet špatně, budeme po zhotoviteli požadovat opravu nebo finanční náhradu,“ dodal starosta Krčil.