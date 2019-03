Řidiči musejí mít pevné nervy, uzavírky zkomplikují cestu na Brno

Rosické trhy na Chrudimsku jsou už pojmem. Každé sobotní dopoledne zaplaví auta silnice v okolí Rosic, jejich fronta často končí až na náměstí v sousední Chrasti. A přesně na tuto malou úzkou silnici bude přesunut v půlce dubna kvůli opravám v Kočí provoz z celé silnice I/17, spojující Chrudim a Zámrsk. Na dva měsíce.



Starosta Chrasti Vojtěch Krňanský není jediný, kdo si neumí představit, co se zde bude dít.

„Už v tuto chvíli nám v sobotu dopoledne doprava kolabuje. Nárůst dopravy bude úplně šílený. Na druhou stranu chápu, že objížďku není možné vést jinudy. Požádal jsem o maximální součinnost policii, aby hlídala dodržování předpisů a rychlostních limitů,“ řekl starosta.

V Kočí musejí stavbaři opravit podloží tři sta metrů silnice I/17, kvůli objížďce uzavřeného úseku si řidiči zajedou asi čtrnáct kilometrů.

A aby to nebylo málo, objízdná trasa vede po silnicích, které nejsou v nejlepší kondici. Je těžké si představit, jak se budou třeba na silničce z Přestavlk do Hrochova Týnce vyhýbat nákladní auta. „Ta silnice je v havarijním stavu,“ řekl starosta.

Brněnec se změní v past pro řidiče

Pokud by ale byla vyhlášena soutěž o to, která oprava na silnicích v Pardubickém kraji způsobí největší problémy, patrně by s velkou rezervou vyhrála stavební akce chystaná Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) mezi obcemi Březová nad Svitavou a Brněnec na silnici I/43.

Dopravní uzavírky na silnicích I. třídy v kraji Omezení současná

Litomyšl, I/35 (potrvá do června)

Vysoké Mýto, I/35 (do července) Nová omezení

Cerekvice nad Loučnou, I/35 (od 25. března do 30. září)

Veliny, I/36 (od 25. března do 25. srpna) Chystaná omezení

Svitavy, kruhová křižovatka, I/34

(od 1. dubna do 18. července)

Holice, kruhová křižovatka, I/35 (od 3. dubna do 9. června)

Kočí, I/17 (od 15. dubna do 16. června) Omezení bez přesného termínu

Chrudim, dvě kruhové křižovatky u nemocnice, I/17 (duben až červen)

Hlinsko, I/34 (duben až říjen)

Polička, kruhová křižovatka ve směru na Svitavy, I/34 (duben až červen)

Hrušová, I/35 (květen až srpen)

Brněnec, stabilizace komunikace, I/43 (květen až září)

Moravská Třebová, oprava kruhové křižovatky, I/35 (duben až červenec) Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Tamní silnice pod zátěží tranzitní dopravy, na kterou nebyla stavěna, povolila, celý svah ujíždí a stavbaři odtěží část vozovky a vybudují novou. To vše v místech, kde asi není možné vymyslet objížďku. Přitom provoz ve směru na Brno a zpět je velice silný.

„U nás je to špatné i za normálních okolností. Je to jediná spojnice Hradec - Pardubice - Brno. Třeba si někdo kvůli tomu uvědomí, jak neúnosná situace tu je,“ uvedl starosta Brněnce Blahoslav Kašpar. Stavbaři by měli zahájit práce podle informací ŘSD v květnu a pokračovat v nich až do září.

Mnohem dříve, už první dubnový den, se pocítí důsledky oprav kruhového objezdu ve Svitavách.

„Od dubna do půlky června dojde na křižovatce k úplné uzavírce ramena od Litomyšle. Spolu s tím začne frézování ulice T. G. Masaryka směrem k centru. Osobní doprava od Litomyšle bude proto odkloněna na ulici Riegrova, Milady Horákové a Školní a dále na hlavní kruhový objezd,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Tranzitní doprava se má křižovatce až na směr od Poličky vyhnout úplně. Co nejvíc aut chtějí silničáři poslat na „pětatřicítku“, tak aby se kamiony co možná nejvíce vyhnuly ulicím v centru.

„Průjezd od Poličky bude zachován, samozřejmě za určitého zpomalení. S firmami na ulici Pražská jsme se domlouvali, aby se kamiony přijíždějící od Litomyšle, které mají v plánu jet dál na Brno nebo Olomouc, naváděly v maximálně možné míře mimo město smyčkou přes benzinku na Gajeru a zpět po I/35,“ dodal místostarosta Čížek.