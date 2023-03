Další zatěžkávací zkouška pro stadion, do Pardubic zavítají Baníkovci

Když v listopadu pardubičtí zastupitelé schválili nákladnou opravu Letního stadionu, z balkonu se ozval jásot fotbalových fanoušků. „Kvůli tomu jsem pro to hlasoval,“ naklonil se primátor Martin Charvát z ANO ke svému prvnímu náměstkovi Petru Kvašovi v domnění, že má vypnutý mikrofon. „Počkej, až ti přijedou Baníkovci,“ odvětil mu na to Petr Kvaš z ODS.

Dlouholetý představitel městské policie tím myslel, že až do města dorazí stovky rozvášněných „Chacharů“, tak to nemusí být úplně pohodová záležitost.

A onen den, kdy si státní i městská policie vyzkouší jaké to je krotit zřejmě ty nejdrsnější fandy v zemi, přijde už v sobotu. Duel FK Pardubice vs. Baník Ostrava začíná v CFIG Areně od 15 hodin. A už nyní je jasné, že se bude opět hrát před zcela zaplněnými tribunami.

„Máme prakticky vyprodáno. Možná se ještě do prodeje dostane pár vstupenek, co lidé vrátí, ale těch bude hodně málo. Jasné je, že oproti zápasu ze Zlínem bude zcela plný i sektor hostů,“ uvedl mluvčí FK Pardubice Radek Klier s tím, že fanoušci slezského týmu se o distribuci lístků na svou tribunu postarají sami.

V hledišti tak bude více než 4600 fanoušků a po zápasu se Slávií Praha, kterým se nový stánek otevíral, čeká město další fotbalový svátek. Ten je navíc okořeněný tím, že oběma mužstvům jde o hodně. Kdyby Pardubice vyhrály, stáhnou Baník k sobě do pater tabulky, ve kterých se bojuje o záchranu. „Na zápas s Baníkem se těšíme. Podporují ho hojně věrní fanoušci i na cizích hřištích a je tak jasné, že bude báječná atmosféra. Věřím, že se vše odehraje bez excesů,“ doplnil Klier.

V tou doufají i zástupci pořádkových složek. Ostatně velkou poradu se zástupci fotbalového klubu měli už ve středu dopoledne přímo na stadionu. Opatření by se zásadně neměla lišit od těch, která panovala na začátku února při zápase se Slávií.

„Bude to hodně podobné. I to byl vypjatý duel, na který přijel velký počet vlajkonošů našeho soupeře. Chceme problémům předcházet a tomu budou odpovídat naše opatření. Už jsme s Baníkem jeden zápas v nedávné době hráli a proběhlo to v klidu,“ řekl Klier.

Narážel tím na ještě druholigový duel, který se hrál v září 2019 ještě na malém stadionu Pod Vinicí. Na něj dorazily stovky Baníkovců a skutečně policie měla jen minimum práce. Je však třeba dodat, že duel se hrál v sobotu v 10:15 hodin a tak pro řadu modrobíle oděných diváků bylo prakticky nemožné dojet z Ostravy na zápas ve stavu, aby ještě měli sílu pořádat výtržnosti. To nyní může být jinak.

„Připravujeme se. Vše koordinuje státní policie. My budeme pomáhat, tak jak je v našich personálních silách. Pořádková jednotka bude nasazená v maximálním počtu lidí,“ uvedl mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Pravdou je, že když přijížděli před měsícem do Pardubic fanoušci Slavie, kolem nádraží to vypadalo jako na policejních manévrech. Mnoho aut s majáky, policisté v helmách i to na koních. Ti nakonec museli po zápase jít do akce, aby některé „sešívané“ umravnili. Na samotném stadionu ale vše proběhlo v relativním klidu.

„Byl to premiérový zápas na novém stadionu, byla na něj upřena velká pozornost. Vše nakonec bylo až na drobnější excesy v pořádku. Samozřejmě pomohlo i to, že přímo v sektoru hostů byl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Fanoušci těžko mohli něco vyvádět,“ doplnil Sejkora s tím, že nyní to může být poněkud jiný příběh.

„Máme informace, že fanoušci Baníku skoupili část lístků i mimo svůj sektor. Může to být problém. Ale uděláme vše proto, aby se zápas konal v důstojné atmosféře a klid byl i na ulicích a na nádraží,“ dodal mluvčí strážníků.

Jasné je, že kdo nemusí, neměl by chodit po 13. hodině k vlakovému nádraží. Transport fanoušků ke stadionu bude probíhat za asistence policie přes sídliště Závodu míru. Tamní obyvatelé si tak k odpolední kávě mohou servírovat nevšední divadlo, které se bude odehrávat pod jejich okny.