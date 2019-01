Z postele do postele se stala komedií roku 2018 na pardubickém festivalu

Ze sedmi divadel, která se minulý týden zúčastnila soutěžní části přehlídky, bodovala hned čtyři. I to svědčí o rozmanitosti dramaturgie letošního ročníku.

„Viděli jsme nejrůznější hry dramatiků z mnoha zemí, viděli jsme, jak se pracuje s různými druhy humoru od jemného anglického až po drsný černý. A uvědomil jsem si, že společným tématem letošního ročníku je láska. Láskou byl festival tak prosycený, že by jeho patronem mohl být klidně svatý Valentýn,“ řekl člen poroty Zdeněk A. Tichý, dramaturg České televize.

Po několika letech slavilo domácí pořadatelské Východočeské divadlo. Titul Komedie roku 2018 totiž získala současná britská komedie Z postele do postele, kterou pro městskou scénu nastudoval režisér Zdeněk Dušek.

Text Alana Ayckbourna o zmatcích ve třech ložnicích, které rozdmýchávají čtyři manželské páry, ocenili i diváci, takže inscenace Z postele do postele si odnesla i ocenění Komedie diváků 2018.

Vedle odborné poroty působí na festivalu i studentská porota, sestávající ze studentů Masarykovy univerzity Brno a Janáčkovy akademie múzického umění Brno.

„Letošní výběr byl zajímavý tou rozmanitostí všeho, co jsme mohli vidět. Ať už se jednalo o komedie, u kterých se dá přemýšlet, jako bylo třeba Sedmé nebe nebo Upokojenkyně, ale i takové řachandy jako například Lakomec - klasika, která se dá udělat nově,“ zhodnotila za studentskou porotu Kristýna Plešková.

Studentská porota nejvíce ocenila Městské divadlo Zlín a jeho inscenaci Upokojenkyně. Pojednává o stáří, senilitě, samotě a problémech spojených s Alzheimerovou chorobou.

„Tato komedie měla podle mě vše, co v komedii hledám. Navíc je to téma, které je spoustě diváků blízké. Pro mě navíc i tím, že s podobnou situací mám bohaté rodinné zkušenosti. Líbil se mi otevřený, lidský, a přesto komický přístup tvůrčího týmu k tomuto tématu,“ uvedla Plešková.

Cena za režii putuje do Hradce

Na Galavečeru smíchu, který uváděl herec a režisér Miroslav Hanuš, bylo dvakrát vyvoláno také Klicperovo divadlo Hradec Králové. Za komedii Klášterní ulice aneb To je vražda, hopsala! získali Hradečtí Cenu odborné poroty a režisér David Drábek za svou adaptaci textu Eugena Labiche také Cenu za nejlepší režii.

19. Festival smíchu Komedie roku 2018 a Komedie diváků 2018 Z postele do postele - Východočeské divadlo Pardubice Nejlepší ženský herecký výkon Kamila Trnková (role Edwarda a Betty, Sedmé nebe) - Divadlo pod Palmovkou Nejlepší mužský herecký výkon Radek Valenta (role Betty a Edwarda, Sedmé nebe) - Divadlo pod Palmovkou Cena odborné poroty a Cena za nejlepší režii Klášterní ulice aneb To je vražda, hopsala! - Klicperovo divadlo Hradec Králové, režie David Drábek Cena studentské poroty Upokojenkyně - Městské divadlo Zlín Génius smíchu Hana Burešová

Pražské divadlo pod Palmovkou přivezlo na festival provokativní hru Sedmé nebe, pojednávající o tom, kdy a jestli přiznat svou pravou sexuální identitu. Porotu v této inscenaci zaujaly herecké výkony natolik, že Cenu za mužský herecký výkon přiřkla Radku Valentovi a za ženský Kamile Trnkové.

Géniem smíchu se poprvé za historii udělování této ceny stala žena, a to režisérka známá především z Městského divadla Brno a Divadla v Dlouhé Hana Burešová.

Naprázdno letos vyšlo Městské divadlo Brno s Moliérovým Lakomcem, Činoherní studio Ústí nad Labem s komedií Děkujeme, že zde kouříte, a také Slovácké divadlo Uherské Hradiště s inscenací Falešné našeptávání.

Odbornou porotu kromě již zmíněného Zdeňka A. Tichého tvořili dramaturg Divadla F. X. Šaldy Jiří Janků, recenzentka a předsedkyně činoherní komise Cen Thálie Jana Paterová, dramaturgyně Divadla v Dlouhé Praha Karola Štěpánová a režisérka Kateřina Dušková.

„Musím přiznat, že pro mě bylo rozhodování poměrně těžké. Jako režisérka to vnímám hodně z druhé strany a vím, že za každou z inscenací je nějakých osm týdnů intenzivní práce, kdy lidé tápají, bádají a snaží se dát ze sebe to nejlepší. A někdy se to povede, někdy ne, vstupuje do toho řada faktorů,“ řekla Kateřina Dušková, pro kterou bylo členství ve festivalové porotě premiérou.

Za sebe vyzdvihla třeba inscenace Sedmé nebe Divadla pod Palmovkou a Upokojenkyně Městského divadla Zlín.

„Sedmé nebe bylo esteticky výjimečné představení, výjimečné hereckými výkony i režijním pojetím, ale jeho druhá polovina mě trochu zmátla. Pak musím ohodnotit Upokojenkyně, které se zabývají absolutně aktuálním tématem. Jsou kontroverzní a skvěle pracují s černým humorem. A ještě se dotýkají emotivní stránky a jsou hluboce lidské,“ vyjmenovala Dušková.

A jak zhodnotila celkovou dramaturgii soutěžní části Festivalu smíchu?

„Je otázka, co má festival za úkol. Pobavit na týden toto město, nebo bádat nad tím, čemu jsme schopní se smát a co vše může být komedie? Pokud pobavit město, pak bych ten výběr zpochybnila. Pokud je ale cílem pardubickým divákům roztáhnout spektrum vnímání komedie, jak ji vidí na Palmovce a jak třeba v Uherském Hradišti, tak bych řekla, že je ten výběr dobrý,“ zamyslela se Dušková.