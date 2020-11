Pardubický kraj by změnami daní přišel o stamiliony, na nemocnici nezbude

Pokud zákonodárci návrh nezmění, Pardubický kraj by podle hejtmana Martina Netolického přišel za rok minimálně o 600 milionů korun, a dostal se tak do „katastrofálního finančního stavu“.

Zatímco připravený návrh rozpočtu Pardubického kraje počítal s příjmy přes čtyři miliardy korun, podle nových propočtů by podle sněmovního návrhu zákona měl na daních získat pouze 3,3 až 3,4 miliardy korun.



Započaté akce, jako jsou přestavba automatických mlýnů na galerii, stavba centrálního příjmu Orlickoústecké nemocnice a Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, budou podle hejtmana i v takovém případě pokračovat, ale na nové velké investice kraj už mít nebude.

„Pokud stát nepřehodnotí svoji politiku vůči samosprávám, vidím jako velmi reálné, že budeme muset přehodnotit investice například v krajské nemocnici, což mne mimořádně mrzí. Pokud přijdeme o 25 procent z rozpočtu z roku na rok, není v našich silách investovat 1,5 miliardy stavebních peněz a půl miliardy na přístroje, když na to není,“ řekl Netolický, který má v krajské radě na starosti peníze.



Záchranným kruhem pro krajské finance a krajské zdravotnictví měly být rychlé peníze z Evropské unie určené na zmírnění následků epidemie koronaviru. V rámci projektu REACT by kraj nakonec mohl podle Netolického získat část prostředků na zdravotnická zařízení, na modernizaci Pardubické nemocnice však maximálně půl miliardy korun.

„Můžeme si sáhnout na zajímavé peníze, ale v Pardubicích by nám to řešilo maximálně čtvrtinu,“ uvedl.



Předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Procházka z opozičního ANO soudí, že investice do Pardubické nemocnice musí mít prioritu. „Je třeba udělat všechno pro to, abychom stavbu zahájili. Chápu, že peníze budou problém, ale odložit takovou strategickou investici by podle mne nebylo správné,“ uvedl Procházka.

Investice by vyšla zhruba na dvě miliardy

Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN) by i v případě schválení sněmovní verze zákona byla pro zahájení stavby centrálního příjmu.



„Samozřejmě třeba v nějakém menším rozsahu, zrušení by nebylo vhodné, ale jsme teď v rukách státu, který si nás bere jako rukojmí. Když příjmy nebudou, investice se pokrátit musí,“ uvedla.



I když se o investici v Pardubicích hovoří jako o stavbě centrálního příjmu, jde ve skutečnosti o vybudování nového pavilonu pro akutní medicínu. V sedmipodlažním objektu by měly být především nové centrální operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie a neurochirurgie. Odhadované náklady se pohybují kolem 1,5 až 1,6 milionu korun. Další nejméně půlmiliardu by stálo přístrojové vybavení.

O potřebnosti velké investice do nemocnice mluví krajští politici od roku 2003, kdy nemocnici převzali. Rozdělení východních Čech na dvě části před dvaceti lety totiž odřízlo pacienty z Pardubického kraje od Fakultní nemocnice Hradec Králové. Roli krajského zdravotnického zařízení převzala nemocnice v Pardubicích, která na to nebyla připravená.

V minulosti dal kraj přednost jiným akcím, které by teoreticky mohly počkat. Hejtman tvrdí, že chystaná modernizace Pardubické nemocnice měla prioritu, ale projektová příprava stavby centrálního příjmu byla nesmírně složitá a zdlouhavá.

„Do roku 2016 se debatovalo o tom, zda nestavět nemocnici na zelené louce. Projektování bylo započato bezprostředně poté, co jsme se definitivně dohodli, že budeme rozvíjet stávající areál. Stejně bychom tuto stavbu nebyli schopni zahájit dříve,“ řekl Netolický. Dodal, že nikdo nemohl očekávat tak dramatický propad příjmů, který prosadilo ve Sněmovně hnutí ANO společně s ODS a SPD.

Až do schválení řádného rozpočtu nebude kraj zahajovat nové investice, včera radní také stáhli vyhlášení nových dotačních titulů.