Zůstaly jen sliby, lůžková část chrudimské interny je nadále uzavřena

„Lůžková část interního oddělení včetně JIP je dočasně uzavřena.“

Toto oznámení na webových stránkách Chrudimské nemocnice mělo viset jen pár týdnů během letních prázdnin, ale zůstalo tam napořád.

Loňská petice za obnovení plného rozsahu péče v Chrudimské nemocnici se sedmi tisíci podpisy tak nedosáhla na první pohled ničeho.

Ještě minulý rok v červnu tvrdila náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN), že chystané uzavření lůžkového oddělení interny Chrudimské nemocnice potrvá jen do konce srpna. Když jej pak neotevřeli, nemocnice slíbila, že to zvládne do konce roku. Podle poslední verze mělo zdravotnické zařízení do začátku zimních měsíců udělat analýzu.

Nemocnice ve středu ve svém vyjádření pro MF DNES neuvedla žádný termín pro znovuotevření lůžkového oddělení s tím, že si chybějící lékařský personál musí nejdříve sama vychovat.

„V průběhu podzimu splnilo podmínky k atestacím hned několik lékařů z chrudimské interny, na jaře je čeká atestační zkouška, po níž budou plně atestovanými lékaři. A takový lékař může být po určité době školitelem až tří dalších, takže byť to na první pohled vypadalo, že se nic zásadního neděje, opak je pravdou,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

V původní podobě interna už fungovat nemá

Ta zároveň upozornila, že v původní podobě už lůžkové oddělení fungovat nebude. „Aby mohlo dojít k obnově provozu lůžkové části, není nutné obnovovat provoz v původním uspořádání. Trendem moderní medicíny současné doby jsou společné lůžkové fondy. V Chrudimi má jít o komplexní lůžkový fond interních oborů jako takových, tedy v širším smyslu slova. I spuštění tohoto typu provozu však vyžaduje zajištění lékařským personálem s příslušným stupněm vzdělání,“ uvedla Semrádová.

Vedení kraje soudí, že stav na interně v Chrudimi byl vyvolán jednak všeobecným nedostatkem internistů a jednak odchodem dlouholetého primáře oddělení Tomáše Tomka loni v březnu, za něhož se nepodařilo najít náhradu.

Město s uzavřením lůžkové části interny nesouhlasí, dokonce dalo najevo, že v případě dalšího omezení péče je připraveno nemocnici od kraje převzít. Byť šlo daleko spíše o proklamaci než o nějaký reálný racionální plán.

Místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci) uvedl, že město nabídlo nemocnici dva byty na výběr pro nového primáře. „Dosud se na ně nebyl nikdo podívat ani není uzavřena nájemní smlouva. Zdali nový primář už nastoupil, nebo teprve nastoupí, nebo si to rozmyslel, nevíme,“ uvedl Lichtenberg, který je členem petičního výboru.

Nemocnice patří sice Pardubickému kraji, ale jeho zástupci tvrdí, že nemohou a ani nebudou řešit konkrétní personální problémy v jednotlivých pěti nemocnicích s akutní péčí.

„Nebudu vstupovat do personální politiky. Musí o tom rozhodovat management. Máme veškeré podklady o tom, co dělají, jakou provádějí kampaň, osvětu, jak se snaží jednat s konkrétními osobami. Vím, že některé osoby mají kolegové rozjednané, ale nechci říkat detaily. Věřím, že dělají maximum,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK).

Uzavření se týká jen lůžkového oddělení interny. Její příjmová ambulance funguje v běžnou pracovní dobu a péči o pacienty zajišťuje i s využitím interního stacionáře.

„Zdravotníci mohou pacienta přijmout na tzv. observační lůžko a v průběhu dne sledovat, jak se vyvíjí jeho zdravotní stav. S koncem pracovní doby pak pacienta přesunout buď na vyhrazené lůžko v rámci nemocnice, nebo do jiné nemocnice v rámci Nemocnice Pardubického kraje, případně propustit do domácího léčení,“ popsala Semrádová.