Získat doklady, potkat manžela. Ukrajinka popisuje cestu na otočku do Lvova

Do Lvova jsem musela kvůli pasům. Ještě před začátkem války na Ukrajině jsem se obrátila na pasové oddělení města Dnipro, kde jsem žila se svou rodinou, abych pro sebe a své děti vyřídila zahraniční pasy, měli jsme totiž jen naše vnitřní ukrajinské, ale kvůli útoku ruských okupantů na mou zemi jsem si je nemohla vyzvednout. V březnu jsem s dětmi utekla do České republiky, do Ostravy.

Po pěti měsících našeho pobytu v ČR jsem se rozhodla, že si pasy přeci jen vyzvednu a obrátila se na Migrační úřad Ukrajiny s žádostí o předání dokladů do Česka. To odmítli, ale akceptovali, že mi pasy dodají do Lvova.