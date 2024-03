Chystáme překvapení. Třinec chce patřičně přivítat čerstvou Miss World

„Je to velká událost pro naše město a jsme na úspěch Krystyny všichni velice pyšní. Již jsme se s ní spojili přes její rodinu, a až přijede domů, připravíme přijetí na radnici. Co to bude, je zatím překvapení, ale bude to určitě důstojné tomuto obrovskému úspěchu,“ uvedla třinecká primátorka Věra Palkovská.

Město plánuje uspořádat oslavu vítězství v květnu. Záležet ale bude i na programu vytížené miss, která je nyní v zahraničí a čekají ji povinnosti spojené s výhrou v soutěži.

Krystyna Pyszková v Třinci navštěvovala základní církevní školu a šestileté gymnázium.

„V této době jsem ji učila německý jazyk. Krystynu si pamatuji jako inteligentní, zodpovědnou, příjemnou a skromnou studentku, která už tehdy na sebe upozorňovala svou nevšední krásou. Ke konci studia se začala věnovat časově náročnému modelingu, a přesto se jí ho zdárně podařilo skloubit se školními povinnostmi,“ přiblížila ředitelka třineckého gymnázia Romana Cieslarová.

Po maturitě se modelka přestěhovala do Prahy, kde studuje práva na Univerzitě Karlově. V květnu 2022 se stala Miss Czech Republic, čímž si vydobyla právo reprezentovat Česko na Miss World. Ve finále 71. ročníku pak v Bombaji porazila 112 dívek z celého světa.

Nová světová královna krásy je aktivní v oblasti charity. Pravidelně jezdí do Tanzanie, kde se věnuje výuce dětí. Baví ji hra na příčnou flétnu, housle, malování, folklor a cestování.

Pyszková údajně nepohrdne žádným jídlem. Jasná jednička je podle ní ale svíčková od babičky, jak v minulosti řekla pořadatelům soutěže Miss Czech Republic.

„I přes časové zaneprázdnění navštěvuje Třinec často. Dojíždí za svou rodinou, za kamarády a na krásná místa v okolí Třince, která má ráda,“ dodala Palkovská.