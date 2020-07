Odvolání děkana fakulty v Ostravě není platné, přesto sám rezignuje

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata Martínka odvolal především kvůli přijímání studentů medicíny, kteří nezvládli zkoušky. Ukázalo se totiž, že lékařská fakulta v uplynulých deseti letech pod vedením různých děkanů přijala na odvolání 34 uchazečů o studium oboru všeobecné lékařství, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, z toho 24 přijal děkan Martínek.



Akademický senát Ostravské univerzity loni v prosinci rozhodl, že děkan bude odvolán k 2. lednu. Akademický senát Lékařské fakulty naopak Martínka podporoval.

Děkan se po odvolání obrátil na soud, který vydal předběžné opatření, díky němuž se Martínek prozatímně vrátil do funkce a škola musela čekat na konečný verdikt soudu.

Soudce v úterý podotkl, že Martínek byl do funkce jmenován už v době, kdy se o problému vědělo. „Rektor ve svém rozhodnutí žádným způsobem nevysvětlil, proč nezasáhl v té chvíli a jak závažným způsobem přesahuje toto pochybení do nového mandátu docenta Martínka, do kterého byl řádně jmenován,“ vysvětlil Jiří Gottwald.

Podle soudce jsou navíc vytýkaná pochybení týkající se akreditace popsány jen zcela obecně. „A proto je soud nemohl ani přezkoumat,“ uvedl.

Soudce také připomněl, že fakultní senát nikdy nedal podnět k odvolání Martínka. „Rektor a Akademický senát univerzity mají zasahovat jen výjimečně v excesivních případech. Zde ale nebylo zdůvodněno, v čem ta výjimečnost a excesivnost spočívá,“ zdůvodnil Gottwald rozsudek.

Zástupce univerzity rozhodnutí překvapilo. „Počkáme si na písemné odůvodnění rozsudku. Pak se rozhodneme, zda podáme kasační stížnost,“ řekl po vynesení rozsudku právník univerzity Jiří Buryan.

Přestože děkan Martínek u soudu uspěl, o den později oznámil, že nejpozději v září rezignuje. Svůj záměr sdělil na středečním mimořádném jednání fakultního akademického senátu.

Reagoval tím na nezískání akreditace pro obor Všeobecné lékařství.



Fakulta řeší problémy s akreditací

Lékařská fakulta má dlouhodobé problémy. V červenci Národní akreditační úřad (NAÚ) rozhodl, že jí neschválí žádost o novou akreditaci oboru Všeobecné lékařství. Důvodem bylo nedostatečné personální zajištění oboru.

Ostravská univerzita ale ještě před oficiálním sdělením o nezískání akreditace požádala NAÚ, aby projednávání žádosti o akreditaci programu Všeobecné lékařství přerušil. Úřad škole vyhoví a řízení na požadovanou dobu přeruší, poté se k případu vrátí. Škole to tak dává šanci pokusit se akreditaci získat dříve, než kdyby vyčkala na negativní stanovisko NAÚ. Po pravomocném rozhodnutí by škola totiž mohla o akreditaci znovu žádat až po dvou letech.

Současní medici studují na základě původní akreditace a situace se jich nějak nedotýká. Udělení nové akreditace ale bylo pro fakultu důležité proto, aby mohla přijímat studenty nové. Minimálně letos tak nové mediky nabírat nemůže.

Lékařská fakulta požádala o novou akreditaci letos v únoru, ta nynější platí do roku 2024 pouze na dostudování současných posluchačů. Vztahy mezi vedením univerzity a fakulty dlouhodobě nejsou optimální.