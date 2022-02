Hospodští se bojí, že hosté i po zrušení kontrol zůstanou v garážích

Zhruba 9,9 miliardy korun, dvouprocentní podíl na hrubé přidané hodnotě kraje a 3,5procentní podíl na počtu zaměstnaných v regionu. Tak vypadal v roce 2019 podle Českého statistického úřadu přínos cestovního ruchu ekonomice Moravskoslezského kraje.

Příchod covidu ale s celým segmentem drsně zamával. Nebylo mnoho oborů, na něž hygienická opatření dopadla tak tvrdě jako na hotely, restaurace nebo hospody.

I proto jejich majitelé i zaměstnanci jednohlasně vítají rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil platnost povinnosti prokazování se certifikátem o očkování při vstupu do restauračních zařízení. Na to navíc zareagovala vláda a povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce zrušila úplně.

„Všechno to bylo špatně,“ komentovala poslední dva roky v oboru a dopady proticovidových opatření provozní z karvinské restaurace Pedro. O tom, co se v restauracích v posledních téměř dvou letech dělo, ale má jasno.

„Lidi přestali chodit. Někteří měli strach, že se nakazí, jiní zase nechtěli ukazovat, jestli jsou očkovaní, nebo ne, těch důvodů bylo více. Velkou roli taky hrálo, že se lidi naučili popíjet doma. Zvou si kamarády do garáží a podobně. Odnaučili se chodit do hospod. A je otázka, jestli se k nám vrátí, jsou i takoví, co si do těch garáží pořídili třeba i výčepní zařízení a pivo si čepují sami,“ zmínila provozní Lucie.

Kontrolovat hosty bylo někdy náročné

„Je to pro nás určitě dobrá zpráva, zrušení opatření pomůže všem. Jestli se lidi vrátí, to se ukáže, bude záležet hlavně na nich,“ reagovala na plánované zrušení části hygienických opatření servírka Eva z ostravské Tankovny u koně.

Právě na ni a její kolegy dopadala vládní opatření nejtíživěji. Číšníci a servírky byli těmi, kdo musel při příchodu hostů kontrolovat potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci, bez kterých nesměli hosty obsloužit.

„Bylo to náročné, někdy i nepříjemné, ale lidi reagovali vesměs pozitivně. Někteří dokonce přišli a sami potvrzení ukazovali. Že by byl někdo agresivní a podobně, s tím jsem se nesetkala,“ dodala servírka.

Stejně jako ona jsou ale i ostatní pracovníci v oslovených provozovnách rádi, že doba kontrol končí.

Hoteliéři vyhlížejí jarní prázdniny

„Už včera bylo pozdě, snad se vrátíme tam, kde jsme byli,“ komentoval konec části restrikcí Jindřich Dubový, provozní hotelu Holzberg ve Světlé hoře na Bruntálsku.

„Nás se ta opatření naštěstí až tak výrazně nedotkla. Samozřejmě že jsme zaznamenali úbytek návštěvníků, ale nebylo to tak dramatické, jako jsem slyšel od některých kolegů. Zákazníci, kteří k nám byli zvyklí jezdit, jezdili dál. Blíží se jarní prázdniny, uvidíme, jak to bude naskakovat,“ dodal Dubový.

Čísla, nakolik cestovní ruch v kraji a s tím i návštěvnost hotelů, restaurací a hospod za poslední dva roky klesl, hovoří jasně. Například jen oblast Beskyd navštívilo v roce 2020 podle Českého statistického úřadu o 88 tisíc lidí méně než v roce 2019.