U mošnovského letiště vzniklo největší překladiště v republice

Terminál se nachází v areálu rakouské společnosti Innofreight. Slavnostně otevřel v úterý. Díky rozloze odbaví i čtyři vlaky denně.

„Je unikátní délkou kolejí 730 metrů. Je schopen obsloužit najednou celý vlak, ten se tak nemusí rozpojovat. Pro dopravce to znamená zefektivnění logistických procesů. Je největší svého druhu v republice,“ komentoval slavnostní zahájení provozu Petr Kalina, předseda představenstva Consens Investments, kteří dopravní terminál postavili.

Stavba přitom nebyla nijak snadná. Projekt se připravoval už od roku 2007. Tehdy ostravský magistrát uzavřel první smlouvu na stavbu terminálu na pozemcích, které v Mošnově vlastnil.

„Následujících deset let se toho mnoho nedělo, až v roce 2017 to získalo konečně spád a dneska jsme tady svědky skutečně historického okamžiku. Vznikl tu unikátní terminál kombinující různé druhy dopravy. Ostravě se tu otevírá celý svět,“ komentoval nečekaně dlouhý průběh přípravy stavby terminálu ostravský primátor Tomáš Macura.

Z jaderských přístavů už jedou první vlaky

„A mohu přiznat, že jsem úplně nevěřil ani později. Deset let jsme stále čekali na Godota a nic se nedělo, klobouk dolů před firmami, které do projektu následně vstoupily a dovedly jej do současného stavu,“ dodal primátor.

Do mošnovského překladiště už zamířily první vlaky, například z jaderských přístavů. Po železnici sem ale nepřijíždí zboží jen z nich.

„Působíme tu ve více rovinách. Jsme jednak částečným majitelem areálu, jednak i operátorem. Vlastníme kontejnery, vlaky i tahače, toto je pro nás místo, kde můžeme náš byznys provozovat. Můžeme tu překládat vlaky, nakládat je do tahačů a dál je rozvážet,“ konstatovala při slavnostním zahájení provozu Michaela Svrčková, jednatelka společnosti Medlog Czech Republic.

Pro firmu je zajímavá i bezprostřední blízkost mezinárodního letiště. „Je to relativně nedávno, co si naše společnost pořídila letadla, máme proto do budoucna v plánu je využívat i pro mošnovské letiště,“ doplnila jednatelka.

Další rozvoj? Výrobně výzkumná základna

Slavnostním zprovozněním překladiště, které je nejviditelnější částí multimodálního parku, ale aktivity rakouské firmy nemusí skončit. Součástí ceremoniálu byl i podpis dohody s ostravským magistrátem a krajským úřadem o možném využití dalších pozemků v mošnovské průmyslové zóně.

„Průmyslová zóna je skoro zaplněna. Městu zbývá 50 hektarů, ty si šetříme pro strategického investora, nechceme je rozprodat po kouskách,“ komentoval podpis ostravský primátor. „Proto jsme dnes podepsali memorandum, díky kterému může společnost Consens jednat jménem města s potenciálním investorem. Detaily ale zatím zveřejňovat nemůžeme,“ vysvětlil Macura.

Rozhodně by však nemělo jít o další logistické centrum. „Chceme zde výrobně-výzkumnou základnu. To je pro nás stěžejní. Zájemců o výrobu pneumatik a skladování tu máme spoustu, my sem chceme dostat firmy s vyšší přidanou hodnotou,“ dodal primátor.