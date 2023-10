Do bitcoinmatu chtěla dát půjčených 680 tisíc, podvodník pro ni poslal taxi

Policisty informovala minulý týden ostraha ostravského obchodního centra, že se nějaká žena snaží vsunout do vklakodomatu na bitcoiny peníze, přičemž mají podezření, že jde o další oběť takzvaných finančních šmejdů vydávajících se za bankéře.

„Hlídka byla na místě do několika minut. Ve chvíli, kdy policisté přijeli na místo, žena opravdu vkládala do bitcoinmatu peníze. Ukázalo se však, že tato není obětí podvodníků, říkala totiž, že posílá peníze do ciziny kamarádce,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté si však všimli nedaleko stojící ženy, která zjevně netrpělivě čekala na uvolnění automatu, telefonovala a dostávala nějaké instrukce.

„Proto ji oslovili s tím, aby na nezbytně nutnou dobu, než se vysvětlí situace, hovor ukončila. Ukázalo se, že právě tato oslovená žena se stala obětí podvodníků,“ podotkla policejní mluvčí.

Záhy vyšlo najevo, že si žena nedlouho předtím sjednala úvěr na 680 tisíc korun a bankovky se právě chystala dát do vkladomatu. Značně rozrušené čtyřiačtyřicetileté ženě policisté vysvětlili, že jde o podvod, doprovodili ji do banky, kde se podařilo peníze vrátit a úvěr zrušit.

Jak pak žena popsala, ve stejný den ráno jí zavolal údajný pracovník banky a oznámil jí, že dostane informace k úvěru, který si prý chtěla vzít. Na její reakci, že o nic nežádala, falešný bankéř zareagoval tak, že asi někdo musel zneužít její starý občanský průkaz, což podpořil tím, že znal ženino příjmení za svobodna.

To pro ni bylo potvrzení o důvěryhodnosti volajícího a pak už jen dělala, co jí „poradil“. „Tedy šla na pobočku určené banky, zažádala si o co největší úvěr z důvodu, aby si už nikdo na ní nemohl žádnou půjčku vzít. K tomu ještě ze svého účtu vybrala téměř dvacet tisíc korun,“ uvedla mluvčí Michalíková.

Bitcoinmat nevyužívá k úschově žádná banka

Podvodník byl ještě tak drzý, že ženě z obce u Frýdku-Místku poslal vůz taxislužby, aby mohla dojet k bitcoinmatu do centra Ostravy. Dotyčný volající ženu varoval, že nesmí jít do banky, kde má založený účet, protože do smyšleného podvodu mohou být zapletení někteří její pracovníci. A pochopitelně nechyběl důrazný apel, že o tom nesmí s nikým mluvit.

„Kdyby se na místě neobjevili policisté a ženy si nevšimli, vložila by na základě zaslaných QR kódů do bitcoinmatu téměř 700 tisíc korun,“ konstatovala Michalíková s poděkováním i všímavé ostraze centra, která policisty přivolala.

Policie opakovaně upozorňuje, aby si lidé telefonáty údajně ze své banky prověřovali a do banky zašli osobně. Navíc žádný pracovník finančního ústavu nebude po lidech chtít, ať si vezmou co největší půjčku nebo vyberou veškeré své úspory a vloží je na takzvaný rezervní účet. „Vkladomat neboli bitcoinmat není úschovnou peněz žádné banky,“ zdůraznila policistka.