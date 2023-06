Parkování za 800 korun, autobus za 80. Výlet na Praděd skokově podražil

Plné jízdné autobusem z parkoviště Hvězda u Karlovy Studánky na Ovčárnu se z 50 zvýšilo na 80 korun, zlevněné z 25 na 40 korun. Za výjezd osobního auta a parkování tam řidič nově zaplatí 800 korun na den, také o dvě třetiny více. Změna platí od 11. června.

„K úpravě cen jízdného mezi Hvězdou a Ovčárnou došlo s ohledem na primárně rekreační charakter linky a také v souladu s ekonomickými dopady situace loňského roku,“ uvedl náměstek hejtmana Radek Podstawka. Připomněl loňský nárůst cen pohonných hmot i rostoucí inflaci, což ovlivnilo letošní cenu dopravního výkonu.

„Navýšena byla také cena parkovného na parkovišti Ovčárna. Tato změna byla motivována zejména snahou finančně zvýhodnit autobusovou přepravu osob před individuální,“ doplnil náměstek, podle kterého jsou nezanedbatelné také zvyšující se náklady na provoz a údržbu parkoviště Ovčárna a stejně tak ani negativní vliv velkého množství aut na tamní přírodu.

Nulová podpora turistiky, říkají provozovatelé

Podle provozovatelů zařízení je však tak skokové zdražení ránou pod pás. Nahoru za vyšší ceny vyjede méně lidí, a když už tam jsou, za nic dalšího neutratí. Po covidové pandemii a loňské uzavírce silnice na Praděd kvůli její opravě je to další problém, kterému musejí čelit.

„Zdražení je šílené a neadekvátní ke službám pro turisty. Teď o víkendu se nám lidé nahrnuli do provozoven a bez toho, aby měli nějakou útratu, u nás čekali na autobus,“ popsal provozovatel chaty Sabinka Martin Šípek s tím, že turisté nahoře nemají kde na autobus čekat.

„Moravskoslezský kraj zdražil, ale nenabízí žádnou protislužbu. Nevidím v tom žádnou podporu turistiky v Jeseníkách. Naopak je to špatně,“ konstatoval Šípek.

Provozovatelka Horské chaty Barborka Magdaléna Fürsterová dodala, že ačkoliv je zdražení čerstvou novinku, už je znát. Jednak chodí méně lidí a ti, co přijdou, si na ceny stěžují. „Tím, že tak výrazně zdražili i jízdné autobusem, se nevyplatí lidem ani to. V tomto období jsme mívali prakticky plno, teď je to o dost horší,“ popsala.

V hotelu a restauraci na pradědském vysílači zase v jednom kuse zvedají telefony. „Tady na vysílači úbytek turistů nevidíme, lidé už sem jdou s cílem. O sto procent nám ale přibyly telefonní hovory, kdy se lidé ptají, jestli jim nezajistíme parkování. Ubytovaní hosté u nás parkují za 600 korun,“ vysvětlil provozní Hotelu Praděd – Vysílač Tomáš Hrazdil.

Dodal, že lidem nové ceny vadí. „Platí za něco bez služeb – nemají na Ovčárně kam se schovat, sednout si, nemají jistotu, že se při cestě zpátky vlezou do autobusu. Hlavně si stěžují školní výlety. Pro školy je 2 800 jen za parkování pro autobus velká částka,“ poznamenal.

Ani turisté nejsou nadšení. „Jsme pětičlenná rodina, takže cesta autobusem nahoru je pro nás velká položka. Teď o víkendu jsme jeli, když už jsme byli na místě, příště radši vyrazíme jinam,“ uvedl Opavan Martin Halfar. Dodal, že zaznamenal i situaci, kdy lidé netajili rozladění a označili obsluhu závor na Hvězdě za zloděje.

Zájem o parkování na Ovčárně zatím neopadl

Kritici zdražení však rovněž upozorňují, že Ovčárna udává tempo a podražení pomalu spouští lavinový efekt – postupně navyšují ceny i ostatní parkoviště v okolí.

Podle hejtmanství ani Správy silnic Moravskoslezského kraje žádné potíže zatím znát nejsou. „Že by tam lidé byli naštvaní a ve větším odjížděli pryč, takové informace nemáme,“ uvedl technicko-provozní náměstek Správy silnic Marek Melichárek.

„Změny platí teprve přes týden, za tuto krátkou dobu Správa silnic Moravskoslezského kraje, která zajišťuje obsluhu parkoviště, nezaznamenala nějaké komplikace a zatím ani snížení zájmu o parkování,“ řekl i náměstek Podstawka.

