Ostravice usiluje o podjezd pro cyklisty v úseku, kde nedávno jeden zemřel

V roce 2019 zde po nehodě při odbočování na čerpací stanici zemřel motocyklista, na začátku května letošního roku pak, jen o pár desítek metrů dále, cyklista. Ten neočekávaně sjel z chodníku sloužícího i jako cyklostezka do vozovky a projíždějící vůz jej srazil. Cyklistovo tělo bylo odmrštěno až do pole, zraněním na místě podlehl.



Situace na místě je nebezpečná hlavně proto, že zde na jedné straně sjíždějí z hor od Starých Hamer vysokou rychlostí automobily a na druhé straně zde dlouhý rovný úsek přetíná odbočka k místní části Mazák. Tam často míří i cyklisté.

Minimálně druhé z nehod by bývala mohla zabránit teprve chystaná stavba podchodu pro chodce, který budou moci využívat jako podjezd i cyklisté. Ten obec chystá nedaleko odbočky k místní části Mazák.

„Ještě nemáme stavební povolení, ale připravujeme stavbu podchodu a podjezdu pro cyklisty, který by mohl situaci na místě vyřešit,“ přiblížila plán obce starostka Ostravice Pavlína Stankayová. „Podchod by měl vést pod nedalekým mostem přes Ostravici a odhadovaná cena je zhruba 750 tisíc korun. Počítáme se šířkou chodníku 2,5 metru, povrch by mělo tvořit udusané kamenivo a měl by navazovat na stávající cyklostezku.“

Policisté navrhují i snížení rychlosti

Stavba podchodu navíc není jedinou úpravou, která se v místě odbočky k Mazáku připravuje.

O nutnosti úpravy provozu u Mazáku vědí už minimálně od roku 2019 rovněž policisté. Ti tehdy ŘSD, které je správcem silnice I/56, požádali o úpravu maximální rychlosti v místě – žádali o snížení na 70 kilometrů v hodině.

„Policisté na základě bezpečnostní inspekce navrhli opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu dotčeného úseku silnice,“ informovala frýdecko-místecká policejní mluvčí Karolína Bělunková. „Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu byl v loňském roce zaslán na místa, která jsou oprávněná navržené změny uskutečnit, mimo jiné také na Ředitelství silnic a dálnic ČR.“