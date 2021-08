Mladý orlosup z ostravské zoo už létá ve Španělsku

Snímky z jejích prvních letů teď poslali španělští ochránci zvířat ostravské zoo, odkud mladá orlosupí samice odcestovala na konci května.



„Zpočátku byla nejistá a několikrát dokonce dosedla na střechu blízkého domu, ale postupně zdokonalovala své letové schopnosti a začala se vydávat na delší a delší prolety,“ popsala první chvíle ostravské samičky ve volné přírodě mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.



Samice byla začátkem června na místě vysazena spolu s dvěma orlosupy vylíhnutými ve specializovaném centru Centro de Cría Guadalentín u španělské Cazorly v Andalusii. Po několika týdnech seznamování s novým domovem opustila hnízdo jako první. Brzy se k ní přidali i ostatní orlosupi a nyní se zdržují společně všichni tři u krmení i při létání.

Všichni tři ptáci mají vysílačku, takže je budou odborníci i nadále sledovat. Minimálně šest let potrvá, než dospějí, najdou si vhodného partnera a začnou odchovávat mláďata.



„Od roku 2009 je samička již šestnáctým mládětem orlosupa, které se u nás vylíhlo nebo je náš rodičovský pár adoptoval, aby odchov proběhl co nejpřirozeněji. My je pak bezplatně poskytli k vypuštění do volné přírody v rámci evropského repatriačního projektu,“ uvedla k projektu Nováková.



V minulých letech putovalo 12 orlosupů z Ostravy do Alp (Francie, Švýcarsko, Itálie, Rakousko), dva do pohoří ve Španělsku a jeden na Korsiku.