Skládka je čistá, část obchvatu Frýdku-Místku se může stavět

Skatulův hliník, někdejší skládka Válcoven plechu, byla po dlouhá léta ekologickou bombou na trase obchvatu. Samotný obchvat se mohl stavět až po dekontaminaci území.

A peníze dlouho nebyly. Nakonec se území skládky rozdělilo na dvě části, ta, po níž má vést trasa obchvatu, se čistila přednostně.

„Sanace části Skatulova hliníku potřebná pro stavbu obchvatu je dokončena, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní přebírá pozemky pro stavbu. Úprava zbývající části skládky bude následovat,“ řekl Karel Deutscher, náměstek frýdeckomísteckého primátora.

První etapa stavby obchvatu, „místecká“, spojující dálnici od Ostravy s výpadovkou na Frýdlant, by měla být hotova do tří let.

„ŘSD předpokládá zprovoznění staveb D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapy a připojení na D48 v roce 2022,“ poznamenal tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký. Kdy bude hotový obchvat celý, zatím jasné není.

U druhé etapy, přes řeky Ostravici a Morávku až k napojení na dálnici na Český Těšín, zatím ŘSD hledá stavebníka. „U druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku záleží termíny na průběhu výběrového řízení,“ vysvětlil Studecký.

Dodal, že v současnosti probíhají kolaudace přeložek inženýrských sítí nutných pro stavbu dálnice. Stavební povolení jsou všechna vydána včetně nabytí právní moci.

Stavebníka hledá ŘSD také pro vybudování zbývajícího úseku obchvatu Třince, mezi Nebory a Třanovicemi. Pro zdejší úsek už stavebníka měla, kvůli problémům s výkupy pozemků se ale zahájení stavby odkládalo tak dlouho, že ceny stavebních prací stouply a vítěz tendru od zakázky ustoupil.

O získání zbývajícího pozemku se sice stále ještě jedná, ŘSD už ale hledá nového stavebníka.

„Firma se vybírá, jsem optimista, věřím, že letos se bude stavět,“ uvedla třinecká primátorka Věra Palkovská.

Do výběrového řízení se podle serveru zdopravy.cz vedle sdružení Eurovia-Strabag a Metrostavu přihlásila také italská společnost Rizzani de Eccher, která nabídla nejnižší částku, 1,47 miliardy korun.

Předpokládaná cena stavby šestikilometrové silnice je podle ŘSD 1,9 miliardy korun.