ŘSD plánuje obchvaty, Vrchy na Novojičínsku o ten svůj nestojí

Už příští rok na jaře by měla začít stavba obchvatu Mošnova. „Aktuálně probíhá výběr firmy na přípravu vytyčeného území před zahájením samotných stavebních prací,“ komentoval aktuální situaci Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

„Po této zimní fázi kácení stromů, keřů a zpracování dřevní hmoty plánujeme zahájení dvouleté stavby za více než 400 milionů korun bez DPH,“ doplnil Mazal.

Po dostavění dálnice už sice Mošnovem na Novojičínsku neprojíždí tolik automobilů jako dříve, rozvoj tamní průmyslové zóny ale dopravní zatížení obce opět navyšuje. I proto zástupci Mošnova vybudování nové komunikace vítají.

„Na stavbu obchvatu, která pomůže hlavně mošnovské místní části Malá Strana, čekáme už dvacet let. Tak dlouho se o tom už hovoří,“ komentovala oznámení záměru ŘSD začít na jaře příštího roku stavět místostarostka Mošnova Šárka Demlová. „Největší zatížení do obce přináší doprava spojená s růstem průmyslové zóny u letiště, po dostavění obchvatu se to snad zlepší,“ vysvětlila.

Vrchy z plánu na obchvat nadšené nejsou

Zatímco v Mošnově plány ŘSD vítají, v obci Vrchy, ležící na spojnici mezi Fulnekem a Hradcem nad Moravicí, z avizovaného plánu na stavby obchvatu obce nadšení nejsou. „Jsem tady starostkou už dvacet let, nikdy se nás ŘSD neptalo, jestli to chceme. Myslím, že jsou v kraji obce, například na Hlučínsku, které obchvat potřebují daleko více,“ komentovala záměr ŘSD postavit obchvat obce Vrchy starostka Jiřina Pešlová.

„Nejvíce nám na tom vadí, že kvůli stavbě obchvatu dojde k záboru zemědělské půdy. V okolí plánované trasy máme i obecní vodojem a vede tudy vodovod. Když si to sečtu dohromady, tak snad by bylo i lepší, kdyby se jezdilo po stávající silnici. Ale to je můj názor, v zastupitelstvu jsme to ještě neprobírali,“ řekla.

Silnice I/57 obec Vrchy protíná jen na jejím okraji, vede jen kolem několika domů. Vzhledem k faktu souvisejícím i s názvem obce zde hlavně v zimě často dochází ke klasickým problémům, které zde mají hlavně řidiči kamionů.

Nová silnice podle ŘSD pomůže

A právě snaha o snížení dopravní zátěže stojí za zdůvodněním plánu ŘSD postavit obchvat.

„Cílem ŘSD je snížení dopadů frekventovaného provozu. Přeložka silnice I/57 mezi Opavou a Novým Jičínem odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné oblasti,“ vysvětlil Mazal.

Zahájení stavby je ale otázka ještě několika let. „Šest a půl kilometru dlouhý obchvat za 830 milionů korun by se mohl začít stavět v roce 2027,“ dodal Mazal.