Frýdecko-místecká nemocnice ukázala, že dětské oddělení funguje

V pokojích na lůžkách dětské jednotky intenzivní péče ve Frýdku-Místku leželi ve středu jen tři pacienti. Zato před nimi se sešlo tolik lidí jako snad ještě nikdy.

„Chceme všem ukázat, že dětské oddělení i jednotka intenzivní péče skutečně fungují. Není pravda, že je zrušené, což stále šíří někteří lidé a je to napsáno i v petici za obnovu oddělení,“ informoval ředitel nemocnice Tomáš Stejskal pozvané novináře, zástupce města a kraje.

Jedním z důkazů jeho slov byla devítiletá Ema. „Mám něco s hlavou. Zakopla jsem o kanál a spadla na hlavu,“ svěřila se dívka, která ležela na jednotce intenzivní péče.

„Stalo se to v úterý večer. Když si ve středu ráno dcera stěžovala na bolest hlavy, jely jsme do nemocnice na rentgen. Všichni byli vstřícní. Poté, co se potvrdil otřes mozku, Emu hospitalizovali s tím, že v nemocnici zůstane nejméně 24 hodin. Všechno funguje, na péči ani přístup si nemůžeme stěžovat,“ dodala matka Emy Lucie Hradečná.

Přes dva tisíce pacientů za duben

Jelikož rodina bydlí ve městě, ocenila, že dívka neleží v jiném okrese. Kvůli odchodu šesti lékařů musela totiž nemocnice od 1. dubna omezit provoz dětského oddělení.

Avizovala, že přednostně bude hospitalizovat děti po úrazech či operacích a nebude tam fungovat nepřetržitá pohotovostní služba. Tu nyní zajišťují praktičtí lékaři, ale jen v pátky, o víkendech a svátcích. Postupně by měli služby rozšiřovat na další dny. Sanitky rychlé záchranné služby v dubnu a počátkem května převezly 42 dětí z Frýdecko-Místecka do jiných zařízení.

„I přes částečné omezení v dubnu prošlo naším urgentním příjmem 471 dětí, chirurgickou ambulancí 516 a celkem jsme ambulantně ošetřili 2 300 dětských pacientů, což je asi o 300 méně než v březnu. Hospitalizovali jsme 85 dětí, z toho 13 na JIP. Téměř polovina měla akutní interní potíže, například zápal plic,“ zmínil ředitel Stejskal.

Někteří tvrdili, že oddělení je zrušené

Doplnil, že stále shánějí nové zdravotníky a jednají o kratších úvazcích s několika lékaři z jiných nemocnic. O prázdninách nastoupí jeden absolvent vysoké školy.

Nemocnice rozšiřuje ambulantní péči. V dubnu otevřela oční ordinaci pro děti. V květnu sonografickou, kde každý pátek dělá specializovaná vyšetření novým ultrazvukem za dva miliony korun uznávaný odborník z fakultní nemocnice Michal Hladík. Dřív musely děti jezdit na tato vyšetření jen do Ostravy. Někteří lidé včetně bývalých zaměstnanců nemocnice či místních politiků ale dosud tvrdili, že oddělení je zrušené a za situaci může vedení nemocnice i kraje. Zazněly i výzvy k odvolání ředitele či odstoupení náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera.

„Už před pár týdny jsme vysvětlili celou situaci. Ale setkáváme se znovu, protože se stále vyskytují různé dezinformace, a to i ze strany města,“ zmínil náměstek Gebauer. Zopakoval, že dětské oddělení není zavřené. „Připadám si jako ve špatné komedii. Sami vidíte, že oddělení funguje. Lidé, kteří jsou tady, nejsou žádní najatí herci, ale zdravotníci a pacienti, kteří potřebují a dostávají akutní péči. Doufám, že dneškem komedie končí a zdravotníci budou moci v klidu pracovat,“ dodal naštvaně Gebauer.

Kraj chce pomoct všem nemocnicím

Podotkl, že negativní publicita ze strany města odrazuje nové lékaře od nástupu na oddělení. A tvrzení kritiků, že kraj se nezajímá o situaci, označil za nehoráznou lež.

Podpořil ho vedoucí krajského odboru zdravotnictví Pavel Rydrych: „Kraj jako zřizovatel hledá ve spolupráci s pediatry řešení, jak pomoci všem nemocnicím, zejména se zajištěním pohotovostní služby.“

Primátor Petr Korč řekl, že město s nemocnicí vždy spolupracovalo a je jeho zájmem, aby fungovala. Připustil, že vycházeli i z informací, které už neplatí. „Jsem rád, že nemocnice hledá cestu k obnově oddělení v maximální možné míře. Podpoříme cokoli, co pomůže. Předali jsme kontakt na lékaře, který má zájem oddělení posílit. A novým lékařům v případě zájmu poskytneme byt. Jeden už jsme nemocnici přislíbili,“ řekl.