Střet tří aut a pět zraněných. Pravděpodobný viník tvrdí, že vůz měl poruchu

Nehoda se stala na čtyřproudé silnici I/11, výpadovce mezi Opavou a Ostravou.

Dvaasedmdesátiletý řidič auta značky Dacia projížděl Novými Sedlicemi v úterý okolo půl sedmé večer v pravém jízdním pruhu ve směru na Opavu. Před ním jela Škoda Scala.

„Řidič dacie přejel do levého jízdního pruhu, ve kterém jelo osobní vozidlo Škoda Octavia,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že v octavii jeli čtyři lidé a dacia se s ní bočně srazila, což ji vymrštilo zpátky do pravého pruhu přímo na scalu, v níž jeli tři cestující.

„Auto Škoda Scala vjelo mimo silnici a nabouralo do oplocení rodinného domu,“ dodala mluvčí. Dacii náraz odmrštil do protisměru mimo silnici, kde také nabourala oplocení rodinného domu.

Záchranáři k nehodě vyslali tři týmy rychlé pomoci a vrtulník, už při hlášení události věděli, že je na místě větší počet zraněných.

„Posádky záchranné služby ošetřovaly celkem pět účastníků nehody, byli to muži ve věku pětapadesáti až dvaaosmdesáti let. Nejvážnější byl stav muže s poraněními hlavy a páteře, který byl uložen do podtlakové matrace, zajištěn krčním límcem a letecky transportován do ostravské fakultní nemocnice,“ konstatoval mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl.

Vážně zraněný muž cestoval vozem Škoda Scala. Zbylí čtyři zranění zamířili do opavské Slezské nemocnice s lehčími a středně těžkými zraněními hlavy či hrudníku.

Protože policie vyšetřuje příčinu i průběh nehody a řidič dacie uvedl, že jeho auto mělo technickou poruchu, hledají policisté svědky.

Zároveň vyzývají řidiče, kteří místem projížděli a mají v autě palubní kameru, aby poskytli své záznamy. „Jakou technickou závadu měla dacie mít, nemůžeme konkretizovat, protože právě i to je součástí prověřování průběhu nehody,“ uzavřela mluvčí Michalíková.