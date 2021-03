Náměstkovi cesta do Keni prošla, Piráti s návrhem na odvolání neuspěli

Pirátům se nepodařilo prosadit návrh na odvolání moravskoslezského náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera (ANO) na program krajského zastupitelstva. Kritizují ho za to, že na přelomu ledna a února odjel na dovolenou do rizikové Keni, a to navíc v době, kdy kraj odvolal ředitele Nemocnice Třinec. Náměstek s důvody návrhu nesouhlasí.