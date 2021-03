Náměstek pro zdravotnictví se rekreoval v rizikové Keni, žádají jeho odvolání

13:52

Opoziční zastupitelé za Piráty v Moravskoslezském kraji zřejmě navrhnou odvolání náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera z ANO. Kritizují ho za to, že na přelomu ledna a února odcestoval na dovolenou do Keni, což bylo podle Pirátů v rozporu s doporučením ministerstva zdravotnictví. Gebauer to odmítá.