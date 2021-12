Pacientovi vyoperovali více než dvoukilový nádor. Do nemocnice se bál

Muže přivezla do nemocnice záchranná služba. Stěžoval si na silné bolesti v břiše a špatně dýchal. Lékaři odhalili nádor, který museli vyjmout.

Útvar, který nakojnec vyoperovali, měl 2,6 kilogramu. „Tumor vycházel z jaterní tkáně. Běžně operujeme takové, které mají dva nebo tři centimetry. Tento byl dlouhý šestadvacet centimetrů,“ řekl Petr Vávra, přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

Nádor podle lékařů tlačil na bránici. Tím způsoboval pacientovi vážné problémy s dýcháním.

Nemocný muž měl podle svých slov bolesti břicha už dva roky. Do nemocnice ale nechtěl. „Bojím se doktorů. Říkal jsem si, že v nemocnici leží lidé s covidem a já se nakazím,“ svěřil se pacient.

Jedenáctý den po operaci mohl muž domů. „Pokud by se nádor nepodařilo odstranit, prorostl by do okolních orgánů. Pak už by byl neoperovatelný,“ uzavřel Vávra.