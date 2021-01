Navraťme se k normálu, přejí do roku 2021 osobnosti Moravskoslezského kraje

Tomáš Kužel, krajský ředitel Policie ČR

Tento rok patřil k velmi náročným a v jeho průběhu jsme byli konfrontováni se situacemi, které jsme zažívali poprvé a nedalo se na ně připravit. Požadavky na naši práci byly opravdu mimořádné. V souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 jsme na jaře prováděli kontroly na státní hranici, podíleli se na repatriaci obyvatel ze zahraničí, distribuci ochranných pomůcek, na podzim se zapojili do trasování osob a troufám si říci, že si policisté na severu Moravy i letos zaslouží ve výsledném hodnocení vynikající známku. Naše profesionální práce se promítla do bezpočtu objasněných případů. Zmínil bych mimořádně tragický srpnový požár bytu v Bohumíně a nelze opomenout ukončení prověřování střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava ze sklonku roku 2019. Bohužel nás potkala v tomto roce také ztráta našich kolegů. Při hodnocení roku bych chtěl poděkovat policistům za jejich přístup a zvládnutí všech úkolů, které před nás byly v tomto roce postaveny a slova díků patří lidem, kteří dodržují opatření související s Covid -19. Do nového roku bych popřál všem pevné zdraví, štěstí, sílu a motivaci ke zvládnutí aktuální nelehké situace.

Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku

Přeji všem lidem, aby měli radost ze své práce, času se svými blízkými i obyčejných věcí. Zdravotníkům přeji mnoho sil a aby se jim dostávalo zpětné vazby formou poděkování. Děkuji zvláště kolegům ve frýdecko-místecké nemocnici, že zvládli všechen chaos při první vlně pandemie, ale i za úžasné pracovní nasazení při druhé vlně. Naší nemocnici se i přes koronavirovou krizi podařila spousta věcí, například jsme společně s Charitou FrýdekMístek otevřeli Beskydské centrum duševního zdraví. Věřím, že v příštím roce budeme moci pracovat tak jako před pandemií, že lidé budou moci opět svobodně žít a koronavirus očkováním porazíme.

Jana Horáková, ředitelka Slezského zemského muzea

Všichni jsme si prošli nelehkým rokem, který zkomplikovala pandemie. Proto přeji všem lidem do nového roku především pevné zdraví, sílu poprat se s překážkami a vidět v nich příležitosti. Abychom neztratili víru v lepší svět, hledali a nacházeli v sobě toleranci, trpělivost, pokoru, měli nové plány a sílu je uskutečňovat. Přeji si, abychom muzeum nemuseli znovu zavírat, aby k nám lidé mohli přijít alespoň na chvíli zapomenout na svá trápení a nalezli zde zábavu a poučení.

Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě

Přeji si, aby byl rok 2021 rokem pozitivních změn, které se dotknou všech oblastí našeho života. Změn, které nám umožní vrátit se k „nudnému standardu“. K životu, jehož součástí jsou osobní setkání s přáteli, večery strávené u sklenky dobrého moku v restauracích či nočních klubech, návštěvy kulturních představení nebo sportovních událostí. Jako věčný optimista věřím, že rok 2021 nám všechny tyto obyčejné radosti opět nabídne.

Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur

Jsme svobodní lidé. Žijme svůj vlastní život. Posilujme své zdraví psychické i fyzické a imunitu. Používejme vlastní zdravý selský rozum, vypínejme našeptávače, média a sociální sítě. Scházejme se osobně. Budeme spokojenější, veselejší, zdravější. My i naše okolí. To je odpověď na šílenství roku 2020 a námět pro rok 2021. My si tvoříme svou dobrou budoucnost. Mějme ji pevně v rukou. Každý jeden z nás.

Jaroslav Hrubý, kastelán zámku Linhartovy

Po letošním velice divokém roce přeji lidem především pevné zdraví a nadhled nad přísunem nejrůznějších informací a dezinformací, které nás každý den zahlcují a vytvářejí obraz naprosté zkázy a katastrofy. Ale protože jsem velký optimista, věřím, že se vše v příštím roce uklidní. Na závěr bych si přál, aby k sobě byli lidé ohleduplní a stále měli úsměv na tváři a veselou mysl.

Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu Ostrava

Lidem v kraji přeji především zdraví a brzký návrat do normálního života a spolu s tím také možnost opětovně navštěvovat naše krásné památky. Je na co se těšit, letos finišovalo hned několik významných obnov, do Štramberka putovalo ocenění Historické město roku. A zapomenout nesmíme na dobrovolníky, kteří se věnují záchraně kulturního a historického dědictví, jako jsou třeba spolek Za Opavu či Hnutí Duha Jeseníky.

Jiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Hlavním posláním nemocnice je vracet lidem zdraví, vracet je zpět mezi blízké, do zaměstnání a ke koníčkům. Věřím, že naše nemocnice tohle všechno v roce 2020 naplnila, pandemii navzdory. Všichni bez rozdílu se s obrovskou profesionalitou vyrovnali s nástupem nové epidemie a nejvážněji nemocným zachraňovali život. I touto cestou moc děkuji zaměstnancům naší nemocnice, ale i zdravotníkům v celé zemi za jejich mimořádné nasazení a také pacientům za jejich ohleduplnost. Do nového roku přeji všem pevné zdraví. A kdyby se přece jen nějaký zdravotní problém vyskytl, ať ho úspěšně zvládnou.

Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku v Kuníně

Do nového roku bych obyvatelům kraje chtěl popřát především pevné zdraví a aby si zachovali vzájemnou toleranci a ohleduplnost. Je mi jasné, že tento rok nebude pro většinu z nás rokem plným hojnosti. Můžeme se však pokusit naleznout pocit spokojenosti uvnitř svých rodin, přátel, své práce.

Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského

Já si opravdu do roku 2021 přeji jediné, aby to byl rok uzdravení, abychom zase začali zdravě fungovat, aby se věci vrátily do normálu. Co nejdříve. Naše divadlo smělo v roce 2020 hrát jen tři měsíce. My jsme toho omezeného času využili maximálně: nabídli jsme divákům několik premiér. Sezonu jsme v září zahajovali s novou nadějí a mottem RESTART. V srpnu se konal festival Dny nové opery, stihli jsme letos vybudovat pro naše umělce novou velkou zkušebnu v dosud nevyužívaném pavilonu na ostravské Černé louce. Zůstáváme i během zákazů v kontaktu s našimi diváky alespoň skrz projekty pro online vysílání. Ale opravdu nám chybí živá odezva z hlediště a moc se na ni zase těšíme. Doufám, že proces rekonvalescence života a společnosti bude co nejkratší a že zase začneme fungovat normálně. Všem lidem přeji hodně sil a zdraví v novém roce.

Petr Orel, vedoucí Záchranné stanice Bartošovice

Uplynulý rok nebyl pozitivní, pandemická situace zaskočila všechny a přinesla mnoho omezení a lidských tragédií. Osobně jsem rád, že se nám podařilo bez větších problémů udržet v plném chodu záchrannou stanici v Bartošovicích. Nadcházející rok bude bezesporu také obtížný, přesto bych si přál, aby ČR nepřešlapovala a skutečně vážně začala brát problematiku klimatických změn a řešila zmírňování dopadů a adaptaci na tyto změny. Mým velkým přáním je definitivně zlomit hůl nad kanálem Dunaj– Odra–Labe, k přírodě je potřeba se chovat šetrně a s respektem. Všem spoluobčanům pak přeji, abychom se zbavili koronavirové infekce, zdraví a životní pohodu.

Milan Leckéši, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín

Vzhledem k pandemii, která zasáhla do života nás všech, byl rok 2020 „podivným“. Znamenal mnohá omezení, vynutil si změnu chování a zažitých stereotypů, zásadní vliv měl na chod zdravotnictví. Je potřeba zdůraznit nasazení zdravotníků, kteří se mnohdy na úkor svých rodin a vlastního zdraví obětavě starali o pacienty. Přeji si, aby byl rok 2021 jiný, lepší, méně hektický.

Radomír Přibyla, kastelán zámku v Hradci nad Moravicí

Chtěl bych poděkovat lidem, kteří navštěvují památky. V letošním roce měl hradecký zámek i přes veškerá omezení návštěvnický rekord. Přeji všem památkám, aby se více respektoval návštěvnický řád, aby motorkáři, cyklisté a pejskaři uznali, že se pohybují v areálu národní kulturní památky, a také bych byl rád, kdyby další větrné elektrárny neničily nejen dálkové pohledy ze zámeckého parku.

Vladimír Vlček, krajský ředitel Hasičského záchranného sboru

Letošní rok byl nelehký, před nás hasiče byla postavena nejedna výzva, ve kterých jsme dle mého obstáli. Tou největší byla situace ohledně covidu: dezinfekce prostor, zajištění činnosti pracovních skupin krizového štábu kraje, logistika ochranných prostředků. Nyní přibyly mobilní odběrové týmy a pomoc nemocnicím při testování veřejnosti. Hasičům se nevyhnuly ani další velké mimořádné události. Do příštího roku přeji všem hlavně hodně zdraví a rozumné pozitivní rozhodnutí vzhledem k očkování, neboť toto je podle mě základ pro návrat k normálnímu životu.

Jaromír Soušek, předseda představenstva Nemocnice AGEL Podhorská

Když začínal rok 2020, nikdo z nás asi netušil, jak bude zcela odlišný od roků předchozích. V souvislosti s epidemií covidu-19 a přijatými opatřeními jsme museli omezit spoustu činností, které nám do té doby připadaly samozřejmé. Nemocnice jsme ze dne na den restrukturalizovali. Byli to právě zdravotníci v nemocnicích, na které byl a stále je nápor největší. Za tuto fyzicky i psychicky vyčerpávající práci a jejich nasazení mají můj obdiv a úctu. Myslím ale, že vše spojené s epidemií nebylo jen špatné. Snad nás to donutilo zamyslet se nad dosavadním stylem života, zábavy a trávením volného času, nad tím, co je pro nás opravdu důležité. V roce 2021 vám přeji hlavně mnoho zdraví, pohody, lásky a štěstí.

Libuše Foberová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny

Loni nikoho z nás nenapadlo, jak složitý letošní rok bude. Krizi, kterou řešíme, si nikdo nepřál. Uvědomili jsme si, jak těžké je žít se strachem a v nejistotě. Naučili jsme se žít virtuálně, v nouzovém stavu, reagovat flexibilně na různá omezení, ale také necestovat a neplánovat. Velmi smutné je, že se bojíme obejmout nejbližší. Díváme se na svět skrz roušku a strachujeme se, že to nikdy neskončí. Situace nás donutila se zastavit. Objevili jsme práci z domu, její výhody i příkoří. Děkuji zejména čtenářům, že nám zachovali přízeň a omluvili nepohodlí, které museli během roku snášet. Všem nám přeji novou vědeckou knihovnu, na jejíž výstavbě se pilně pracuje. Příští rok bude sedmdesátý, kdy knihovna slouží všem potřebným. Chystáme pro čtenáře nejrůznější dárky a přejeme si, abychom jim je mohli osobně předat.

Stanislav Jackanin, ředitel Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Přeji všem hlavně sílu a pevné zdraví. Rok 2020 nám ukázal, že věci vždy nemusí být takové, jak je známe. Vyzkoušel nás po mnoha stránkách, ale věřím, že nás i mnohému naučil. Jsem rád, že přes značné omezení života se naší nemocnici dařilo rozvíjet. Zejména svým kolegům a kolegyním ze zdravotnictví přeji, aby nový rok byl klidnější, plný zdraví a dobrých zpráv.

Jiří Tkáč, generální ředitel Povodí Odry

Chtěl bych všem popřát pevné zdraví v této složité době, která má vliv na náš soukromý i pracovní život. V posledních letech je území Česka stále častěji postihováno extrémními jevy. Suchem i povodněmi. Státní podnik Povodí Odry se snaží o přípravu na oba extrémy. Ve většině případů se nám daří postupně jednotlivé projekty nachystat.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity

Přání lidem, nejen v kraji, je letos velmi jednoduché: aby se život vrátil tam, kde byl v roce 2019. To se jistě nestane, změny zdravotní, ekonomické i sociální budou velké. Ale musíme se s nimi vypořádat. A zásadním krokem bude očkování, které jediné je patrně schopno vrátit náš život do normálních kolejí. Sedmdesát procent očkovaných v našem kraji umožní, abychom mohli v únoru do škol, v březnu k Radovi a Poníkovi, v dubnu na Janáčkovu filharmonii, do divadel a na Vítkovice, v květnu na Baník, v červenci na Colours a v létě, kam budeme chtít.

Barbora Zbránková, předsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Český Těšín

Rok 2020 byl zcela jiný, budeme si jej pamatovat, protože se epidemie nějakým způsobem dotkla nás všech. Zvlášť na jaře jsem velmi pozitivně vnímala celospolečenskou podporu profesí, které nás ochraňují. Proto bych si přála, aby tato podpora přetrvávala i nadále. Také se ukázala česko-polská soudržnost v našem regionu. Plakáty visící na obou březích řeky Olše v dobách uzavřených hranic hovořily za vše. Všichni si přejeme, aby se život vrátil do starých kolejí. Ale bude to za cenu osobního přístupu každého jednotlivce a změny žebříčku hodnot.

Daniel Morys, ředitel Dopravního podniku Ostrava

Popřát si vzájemně do nového roku hodně zdraví je dlouholetou samozřejmostí. Rok současný i ten nadcházející ukazují, jak moc je to potřeba. Zároveň bych rád za celý tým Dopravního podniku Ostrava zdůraznil, že přes všechno, čemu jsme museli kvůli koronavirové pandemii čelit, naše hlavní cíle zůstávají naplněny. A jsme jen krůček od toho být první MHD v tuzemsku bez dieselových motorů v provozu. Stane se tak již příští rok, do kterého vám přeji také co nejvíc štěstí, úspěchu a společných kilometrů.