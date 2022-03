Městská nemocnice Ostrava musí omezit onkologickou péči, nemá dost lékařů

Jako poslední odešla bývalá primářka Dagmar Molendová. Už je v penzi, od pátku ale bude léčit třikrát týdně v nové onkologické ordinaci v AGEL Hornické poliklinice. A nemocnice sníží počet pacientů.

V Městské nemocnici Ostrava (MNO) zůstali před pár dny jen tři lékaři z fakultní nemocnice, kteří tam pracují na malý úvazek, každý pouze jednou týdně.

„V čekárně jsem slyšela od pacientů, že onkologie v MNO asi brzy skončí. Odcházejí lékaři, ubyli pacienti. Dříve tam chodilo hodně lidí na infuzní chemoterapie, kdy léčivo kape do žíly, ale teď už skoro nikdo,“ popsala jedna z pacientek.

Zástupci nemocnice už loni přiznali, že mají problém sehnat lékaře, ale věřili, že situaci do podzimu vyřeší.

„To se bohužel nestalo. Také jsem se snažil pro městskou nemocnici zajistit onkologa na plný úvazek, ale neklaplo to,“ řekl přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jakub Cvek.

Na kontroly k praktickým lékařům

Obě nemocnice jsou podle něj spolu s dalšími součástí regionální onkologické skupiny a spolupracují v zájmu pacientů.

„Nikdo nezůstane bez kvalitní péče, ale je nutné ji rozvrstvit tak, aby lékaři na zkrácené úvazky nebyli v Městské nemocnici přetěžováni. Mají v péči 1 600 pacientů, což je hodně,“ dodal Cvek.

Podle něj řada lidí nemusí chodit na kontroly do nemocnic. Pacienty, kteří jsou již řadu let bez příznaků rakoviny, onkologové předají do péče praktických lékařů.

Podle mluvčí MNO Andreji Vojkovské budou onkologické ambulance v nemocnici pokračovat dál. „Zapojí se celkem tři lékaři pracující na částečný úvazek. Ordinovat budou v pondělky, středy a pátky. Ale velmi pravděpodobně brzy přidáme i čtvrtek,“ uvedla Vojkovská.

Infuzní chemoterapie pozastaví provoz

Podotkla, že specializovanou péči dostanou pacienti v komplexních onkologických centrech, tedy ve Fakultní nemocnici Ostrava a v Nemocnici AGEL Nový Jičín.

Kvůli úbytku lékařů už MNO nepřijímá nové pacienty na infuzní chemoterapii, většina přechází do fakultní nemocnice, ale je více pracovišť v kraji.

„Náš stacionář doléčí pacienty, které má v péči. Pak pozastaví provoz,“ řekla mluvčí.

Změn bude víc. Po onkologických zákrocích budou léčit pacienty specialisté dané odbornosti, třeba urolog, v zařízení, kde budou lidé operováni. „Jde o trend, který zkvalitní péči,“ dodal Cvek s tím, že v nemocnicích včetně MNO fungují mezioborové týmy, jejichž členem je také onkolog.