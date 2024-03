Rozpočítat a neshlukovat. Na lávku v Novém Jičíně může nejvíce deset lidí

„Málokdy tam sice jde najednou více lidí, ale po lávce chodí pracovníci bývalého Autopalu. To se občas budou muset rozpočítat a domluvit s těmi na druhé straně,“ řekl Tomáš Bajer, který bydlí nedaleko.

Omezení vzbudilo četné ohlasy i na sociálních sítích. Někteří kritizují délku příprav na výměnu lávky, jiní se zase baví třeba tím, zda by tam nemělo být radši hmotnostní omezení s mobilní váhou. Ale jsou i takoví, kteří poukázali na to, že je to lepší varianta než úplné uzavření.

Tabulka, která v Novém Jičíně nově omezuje pohyb lidí po lávce v havarijním stavu. (21. března 2024)

To potvrdila i mluvčí novojičínské radnice Radka Nováková. „Je to nutné řešení, aby lávka nemusela být do doby zahájení její kompletní rekonstrukce zcela uzavřena,“ podotkla.

Připomněla, že projektová příprava výměny lávky začala už v roce 2022 a na základě posouzení stavu lávky statikem dělníci ještě v tomto roce zesílili upevnění zábradlí a na některých místech opravili ocelové části konstrukce.

Díky tomu se životnost lávky o něco prodloužila, jenže její současný stav už je opět havarijní.

Kromě nynějšího omezení se na obou stranách lávky brzy objeví také zařízení znemožňující průjezd cyklistům. „Práce na výměně lávky podle předpokladů začnou letos v červnu nebo v červenci a skončí na přelomu letošního a příštího roku,“ doplnila mluvčí Nováková.

Současná kovová lávka funguje od roku 1984, kdy nahradila předchozí dřevěné zastaralé přemostění. Slouží hlavně zaměstnancům z nedaleké továrny na zařízení pro automobily a využívají ji i návštěvníci blízkého areálu krytého a venkovního bazénu. Konstrukce navíc dostala notně zabrat při povodních v letech 1997 a 2009.