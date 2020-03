Pacient až v sanitce řekl, že je v karanténě. Nelžete, prosí záchranáři

Záchranáři z Moravskoslezského kraje také důrazně žádají, aby lidé nevyužívali tísňovou linku 155 pro to, aby zjistili stav koronavirové epidemie, případně probrali příznaky.



„Tísňovou linku 155 kontaktujte jen v případě závažného zdravotního stavu, nikoliv pro získání informací o virové nákaze či s jinými dotazy. Linka tísňového volání stále slouží především k řešení život ohrožujících stavů a situací,“ konstatoval mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Zdůraznil, že s dotazy spíše informativního charakteru mají lidé volat na nově zřízenou linku ministerstva zdravotnictví 1212.

Ještě horším nešvarem je podle něj to, že někteří lidé záchranářům zatajují svůj skutečný zdravotní stav, případně to zda jsou například v karanténě.

„Stalo se nám, že pacient teprve v sanitce upozornil, že byl umístěn do karantény. Jindy nám zase bylo v telefonátu zatajeno, že dotyčný člověk byl v kontaktu s osobou, která se vrátila z rizikové oblasti,“ popsal Humpl.

Nákaza neznamená omezení ošetření

Lidé to zdůvodnili tím, že údajně na tak nyní podstatné věci zapomněli. Záchranáři se ale domnívají, že se spíše obávají, že jako rizikoví nebudou dostatečně ošetřeni.

Humpl to však považuje za jednoznačný nesmysl. „I v případě, že se u vás rozvinou známky možného onemocnění COVID-19, budete plnohodnotně ošetřeni posádkou záchranné služby i zdravotníky v nemocnici,“ ujistil.

V obou uvedených případech navíc lidé zatajením údajů ohrozili i posádku záchranné služby. A to jak zdravotně, tak i služebně. „Tito zdravotníci byli postaveni mimo službu do té doby, než byly k dispozici testy obou pacientů. Naštěstí výsledky byly negativní,“ řekl mluvčí.

Upozornil, že pokud by testy dopadly opačně, znamenalo by to odchod záchranářů do karantény, což by mohlo vést k problémům s provozem záchranné služby.

„Proto určitě sdělte všechny informace, a to pravdivě, a s dispečery a posádkami spolupracujte. Pomůžete tím nejen sobě, ale také záchranářům a dalším lidem,“ zakončil Humpl.