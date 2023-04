Jízda kolem osení patří k Velikonocům už 400 let. Epidemie tradici změnila

Při tom lidé líbali kříž, to už se ale neděje. Z hygienických důvodů od toho organizátoři ustoupili. Řekl to Václav David, který se akce účastní od roku 1967 a i v neděli vyjel společně s dalšími 19 jezdci.

Tradiční Jízda kolem osení se v obci dodržuje přes 400 let. Přerušit ji se nepodařilo nacistům za druhé světové války ani komunistům po roce 1948. Co se nepodařilo totalitním režimům, málem zvládl koronavirus. Jízda se ale nakonec konala i v roce 2020, tedy v době nejpřísnějších protiepidemických opatření.

„Tenkrát jsme vyjeli jen čtyři a tajně. Nikomu jsme to neřekli a vyjeli jsme časně ráno, abychom nikoho nepotkali,“ řekl David, který akci zapsanou na seznamu nehmotného dědictví Moravskoslezského kraje už několik desetiletí organizuje. Epidemie ale tradici mírně pozměnila. „Z hygienických důvodů už nenecháváme lidi líbat křížek,“ uvedl.

Jízda za zpěvu písní

Jezdci v černých oblecích a bílých košilích vyjeli žehnat i letos. Za zpěvu písní a doprovodu muzikantů nejprve vždy objedou usedlosti a domy v Lukavci. Pak se vydají přes pole do vzdálenější osady Nové Dvory. Když se vrátí zpátky, uctí památku u pomníku obětí obou světových válek a v kostele dostanou požehnání. Pak se všichni sejdou v budově hasičské zbrojnice.

Třiasedmdesátiletý David chce jízdu organizovat nadále. „Budu to dělat, dokud vysednu na koně,“ řekl s úsměvem. Nástupce si už ale zaučuje. Toho, že by tradice s ním skončila, se nebojí. Zájem mladých jezdit je velký. Problém ale je, že většina neumí na koních jezdit. Než se stanou součástí tradice, musí se to naučit. „Letos nejmladšímu jezdci bylo 17 let. Já jsem naopak nejstarší,“ doplnil.

Jízda kolem osení se stala součástí krajského kulturního dědictví. Podle kronik se zvyk dodržuje v Lukavci minimálně od roku 1620. Tehdy jezdci odrazili hordu vojáků rozprášených ve stejném roce u bitvy na Bílé hoře. Tím si zasloužili zápis v kronice a vznikla tak první zmínka o tradici, která trvá nejméně 400 let.