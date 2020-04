Krize bude trvat dlouho, vědí hoteliéři v kraji už dnes. Jsou bez hostů

„O víkendu byl ubytovaný jeden člověk, výdaje na provoz hotelu se tím ale nezmenší,“ přiblížil skutečnost Radek Doležal, manažer hotelu Jan Maria ve Slezské Ostravě.

Podobně na tom byl i další ostravský hotel, Best Western Hotel Vista. „Jestli teď máme pronajaty dva až tři pokoje za noc, je to hodně,“ řekla manažerka hotelu Vlaďka Sentelíková.

„Jde hlavně o lidi, kteří do Ostravy přijíždějí na služební cesty z firem, které s námi dlouhodobě spolupracují. Ale my máme celkem 84 pokojů, v tomto období jindy obsazených až z 90 procent. Takže to, co se nyní děje, je hodně špatné,“ poznamenala.



Nedostatek hostů, způsobený mimo jiné i uzavřením hranic, se netýká jen hotelů samotných, zasahuje také další služby, které zákazníkům poskytují.

„Máme zavřenou kuchyň, nevaříme. Hostům chystáme snídaňové balíčky,“ přidala další dopady omezení manažerka.

Podobně jsou na tom i hotely v horách, jež míří na klasické turisty. „Otevřeno má jen pár zařízení, která ubytovávají zaměstnance, hotely jsou zavřené,“ přiblížil situaci v Beskydech Vít Březina, předseda spolku Beskydhost, sdružujícího zástupce hotelů a ubytovacích zařízení v okolí Ostravice.

„Některé akce se přeobjednaly, většinou se ale stornuje. A blíží se výplatní termíny, takže sháníme peníze na výplaty,“ řekl.

V současnosti ještě majitelé hotelů v Beskydech mohou čerpat z výdělků ze zimní sezony. Jaro bývá, co se obsazenosti týče, tradičně horší, peníze na účtech se tak rychle tenčí.

Sezonu na horách mohou zachránit letní dovolené

„Samozřejmě že se snažíme využívat kurzarbeit, ale ten za chvíli skončí. Navíc to neznamená, že k nám přijedou hosté,“ řekl Březina. „Nejhorší je nejistota,“ dodal.

Vláda v úterý večer rozhodla, že by se hotely a další ubytovací zařízení mohly otevřít 8. června.

Pokud se horské hotely do začátku prázdnin otevřou a lidé budou moci volně přijíždět na dovolené, mohla by sezona být nakonec zachráněna. Navíc bez přílišných ztrát.

V odlišné situaci jsou ale například hotely v Ostravě. „Co si budeme povídat, na dovolenou do Ostravy nikdo nepojede, my jsme závislí na firemní klientele,“ vysvětlila Sentelíková.

„A firmy už dnes ruší objednané akce, které byly naplánovány třeba na listopad. Dříve než příští rok na jaře se to tedy zřejmě nezlepší,“ zmínila.

Podobně to vidí i Radek Doležal. „Naši klientelu tvoří z šedesáti procent zahraniční hosté. A dokud se neotevřou hranice, budou nám scházet. Doufám, že v květnu rozjedeme alespoň restauraci,“ uvedl.