Končíme, oznámil dětmarovický útulek. Pejskaři se jej rozhodli zachránit

„Píšeme vám to dopředu a po těch letech s velkým smutkem, ale náš útulek bude končit. Bohužel už není v silách útulku nadále finančně udržet chod. Tato situace už trvá delší dobu,“ oznámili zástupci útulku 20. ledna na sociální síti.



Zařízení spadá pod soukromou firmu, která zajišťuje mimo jiné provoz autoškoly. Podnikání v tomto odvětví omezil covid-19 a restrikce s ním spojené. „Vedení už tak dále nemohlo dotovat chod útulku,“ vysvětlila redakci MF DNES situaci tamní pracovnice Marcela Sojková.

Zavření útulku se tak jevilo jako jediná možnost, než se začali ozývat jeho příznivci. „Říkali, ať neblbneme, že nejsme sice světový útulek, ale že v něm klape vše, jak má. Posléze začali posílat peníze,“ podotkla Sojková.

Za pár dní už na účtu byly desetitisíce korun. „Tohle místo zkrátka musí fungovat dál. Pracují pro něj lidé, kteří v tichosti a bez velkých okázalostí trpělivě pečují o opuštěné psy. Hledají jim domovy a ve volném čase se útulek snaží propagovat na různých akcích,“ vysvětlila jedna z podporovatelek Silvie Schmuckerová.

Beskydská firma pomohla prodejem broží

Kromě jednotlivců se do pomoci zapojili i místní podnikatelé. Beskydská firma, která se zabývá výrobou dřevěných hodinek, šperků a dalších doplňků, okamžitě avizovala, že z každé prodané brože s motivy kočky nebo psa poputuje stokoruna právě pro dětmarovický útulek.



„Zakladatel značky Ctirad Sára má psa právě z tamního útulku. Krátce poté, co si vzal Heřmana (jméno zmíněného psa, pozn. red.) k sobě domů, vznikla oblíbená edice dřevěných zvířecích broží,“ vysvětlil marketér Radim Ivan propojení firmy s útulkem.

Zařízení využívá rovněž obec Dětmarovice. A sice ve chvíli, kdy potřebuje umístit psa, který se toulá v jejím katastru. „Kdybychom zde útulek neměli, muselo by se pro zaběhnuté pejsky najít místo v okolních městech,“ podotkl starosta Ladislav Roman.

Za umístění odchyceného zvířete obec útulku platí, s další podporou tohoto zařízení ze strany úřadu je to ale podle starosty složitější. „To by muselo posvětit zastupitelstvo. Jde o soukromé podnikání a to je složité,“ vysvětlil.

Aktuálně je v dětmarovickém útulku celkem čtrnáct psů, stěhovat se zatím nemusí. „Útulek je nadále v provozu, a to pouze díky vám. Další směr, kterým bychom se chtěli vydat, je menší přestavba. Máme už nějaké vize, ale uvidíme, jak se vše vyvine. Stále oslovujeme různé společnosti a rádi bychom oslovili i nadační fond, zda by nám v tomto směru mohl pomoci,“ informovali své podporovatele před pár dny zástupci útulku.