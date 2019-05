Horské mýtiny začala zachraňovat bříza. Zabrání vysychání vykácených ploch

Semena se uchytila, břízy prosperují. Osévat se budou další plochy.

„Řada semen vzešla díky vlhkému podzimu už v loňském roce. Některé z rostlin sice v zimě pomrzly, ale další zase vzešly později. Plochy se podařilo břízou zalesnit. Výsev byl masivní a pokryv bříz je docela silný,“ popsal Jan Skalík, koordinátor kampaně Hnutí Duha.

Ochránci přírody oseli loni v srpnu přes čtyři hektary holin, metoda se v lesích postižených kůrovcovou kalamitou zkoušela poprvé. Hlavním cílem je zabránit degradaci půdy.

„Půda tam velmi trpí suchem, rozdíly teplot v noci a během dne činí i několik desítek stupňů, podmínky jsou srovnatelné s podmínkami na poušti. V takové půdě časem těžko něco vzejde,“ vysvětlil důvody Jan Piňos z Hnutí Duha.

Ochrání půdu, zajistí stín

Bříza, odolný, rychle rostoucí a nenáročný strom, by měla půdu zajistit proti rozpadu a erozi, ale také umožnit výsadbu dalších druhů tím, že jim poskytne stín a vhodné mikroklima.

Město Albrechtice se do projektu zapojilo, aby se co nejrychleji podařilo zakrýt obnaženou půdu a zajistit ji pro další výsadbu.

„Momentálně máme na holinách podrost bříz, smrků a modřínů. Do toho vysadíme další kulturu. Uskutečňuje se pěstební činnost, letos jsme se přihlásili i o dotace. Vysazovat na lesní plochy budeme duby, buky, javory a modříny, vytvořit chceme smíšené lesy,“ upřesnila další zalesňovací plány starostka Města Albrechtice Jana Murová.

Dále se bude vysévat i bříza. „Letos se uskuteční s Hnutím Duha podobná akce jako loni, už máme podepsanou smlouvu. Pokračovat ve výsevu by se mělo v červnu,“ doplnila starostka.

Vysévají i další správci lesů

Dobrovolníci a pracovníci Hnutí Duha břízu vysévají i na dalších mýtinách. „Letos kromě toho, že nadále spolupracujeme s Městem Albrechtice, totéž uskutečníme i na vybraných plochách Lesů České republiky, jedna z nich je také na Albrechticku,“ upřesnil Jan Skalík.

To potvrdil i šéf lesní správy Města Albrechtice Lesů České republiky Jaroslav Komárek. „Měli zájem se zapojit do výsevů, budou na našich plochách týden. Máme dobré reference od správy městských lesů. Jak velkou výměru holin se podaří osít, je těžké odhadnout, to se upřesní až podle velikosti skupiny,“ uvedl.

Lesy České republiky však rozsáhlé mýtiny ve své správě také zalesňují výsevy, na většině ploch vlastními silami. „Na Bruntálsku jsme letos sebrali semena několika dřevin a sami jsme je vyseli na kalamitní plochy,“ sdělila mluvčí státního podniku Eva Jouklová. Upřesnila, že konkrétně jde o vysetých 45 kilogramů semene břízy, 450 kilogramů žaludů dubu a dva a půl kilogramu jeřabin.

O vyseté i vysazené stromky je třeba dále pečovat, i s tím začali na Albrechticku pomáhat dobrovolníci. Na městských plochách se podíleli také na takzvaných ošlapech sazenic.

„Na kalamitou postižené plochy se sází lípy, buky, jedle i habry. Rostlinky ale zarůstají trávou, ta je v nízkém věku může předrůst. Dobrovolníci tato místa ošlapávali. Když pak na polámané stonky trávy napadne sníh, vytvoří se mulčovací vrstva,“ vysvětlil Jan Skalík.