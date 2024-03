Bezdomovci pijí na ex lahve alkoholu přímo v obchodech, placení neřeší

Tento týden přivolal přes telefonní linku 156 strážníky Městské policie Ostrava zaměstnanec obchodního centra na Novinářské ulici v Ostravě, že zadržel zloděje.

V zázemí marketu byl 45letý muž, který se přiznal k tomu, že z regálu vzal lahev ovocného vína, lidově čůča, které vypil takřka na ex. Notně posilněn si to pak namířil ven přes pokladny, jenže nikoliv s potřebou zaplatit. Zadržela ho však ochranka.

„Celá věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání, kde ‚milovníkovi alkoholu‘ hrozí pokuta až do výše padesát tisíc korun, v případě opakovaného jednání pak pokuta až do výše sedmdesáti tisíc korun,“ přiblížil mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Upozornil, že to zdaleka není v poslední době jediný takový případ. Například 48letý muž vypil na jeden zátah až do dna ostružinovou vodku, ale nakonec byl alkoholovým opojením natolik zmožen, že si lehl do volnějšího regálu a tam usnul.

„Známý je rovněž případ, kdy 44letá žena na prodejně vypila hned dvě lahve vodky Amundsen. Nadýchala přes čtyři promile a přivolaní zdravotníci ji museli převézt do nemocnice,“ popsal mluvčí Machů.

A loni v září padesátiletý muž vypil lahev griotky, prázdnou ji vrátil zpět a on sám nakonec pro svou silnou opilost skončil na záchytce (podrobně zde).