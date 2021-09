Po covidu mají autoškoly mnoho zájemců, čekání na zkoušky se protahuje

„Aktuálně se naši žáci dostanou ke zkouškám zhruba za měsíc od odjetí poslední jízdy,“ řekla Alena Pikonská z ostravské autoškoly Pikoledo.

Čeká se i v dalších místech Moravskoslezského kraje. „Když hlásím žáky ke zkouškám na městský úřad, čekáme potom podle aktuální situace jeden až dva týdny,“ sdělil Lumír Kalíšek, který provozuje autoškolu v Šenově u Nového Jičína.

Stejnou dobu čekají žáci i v Opavě. „Když nám teď nabídne magistrát volný termín na závěrečnou zkoušku, je to za jeden až dva týdny,“ uvedla Lucie Holušová z Credit autoškoly.



Situaci potvrzují i přímo na dopravních odborech magistrátů, které zkoušky organizují.



„Náš úřad zaznamenal zvýšený nárůst počtu žádostí o provedení zkoušky z odborné způsobilosti uchazečů o řidičské oprávnění, odhadem o čtvrtinu,“ uvedl Martin Černý, vedoucí oddělení dopravně správních agend na opavském magistrátu.

Frýdecko-místecká radnice má žadatelů ještě víc. „Ke zkouškám se na našem úřadě hlásí o třetinu více uchazečů, než je běžné,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Leonard Varga.



Řešením i přijetí nového komisaře

Dopravní odbory situaci řeší, někde pomáhají posily. „Od prvního září jsme přijali na úřad nového zkušebního komisaře, takže rychlost provádění zkoušek se zvýší zhruba o třetinu,“ prohlásil Černý z opavského magistrátu.

Všude k posílení pracovních sil nepřistoupili. „Nikoho nově nepřijímáme, vše zvládají stávající pracovníci,“ doplnil Varga z Frýdku-Místku.

V tomto městě se čekání ještě neúměrně neprotahuje. „Naši žáci se dostanou k závěrečným jízdám s komisařem do 15 dnů od podání přihlášky,“ sdělil Aleš Hora z autoškoly Beskyd.

Proč je největší nárůst nyní v září? Zkušební komisaři si myslí, že na dokončení autoškoly čekají nejen uchazeči z tohoto roku, ale také ti, kterým dokončení nebo začátek výcviku předloni zkomplikovala covidová opatření.

Příští rok se snad vše zklidní

Podle zaměstnanců dopravních inspektorátů se brzy stav vrátí do normálu. „Mám za to, že pokud nedojde k dalším restrikcím, budeme schopni do konce roku 2021 zkoušet v režimu jako před vládou vyhlášenými opatřeními,“ dodal Černý.



S tím souhlasí také magistrát ve Frýdku-Místku. „Tento stav s největší pravděpodobností skončí nejpozději 31. prosince, kdy končí lhůta šesti měsíců pro úspěšné složení zkoušky pro žadatele, kteří zkoušku zahájili nejpozději 30. června 2021,“ doplnil Varga.

Velký zájem uchazečů o získání řidičského oprávnění omezuje také běžné fungování autoškol. „Denně musím odmítat nové zájemce, kteří by se chtěli hned začít učit. Myslím si, že do běžného stavu se dostaneme příští rok,“ uvedl Kalíšek.

„Nové žáky přijímáme omezeně. Situace je teď taková, že lidé obvolávají autoškoly ve svém okolí a zkoušejí, kde je vezmou nejdříve. Do vysoké obsazenosti zasáhla nejenom covidová opatření, ale i dovolené v letních měsících,“ upřesnila Holušová.

Podobně to vypadá i ve Frýdku-Místku. „Zájem o naše služby je zvýšený, já si plánuji všechny nové žáky v určitém měsíci. Jakmile se mi naplní kapacita, zastavím příjem přihlášek. Kdo přebývá, na toho se dostane zase v další skupině. Zdržení je tedy krátké,“ uvedl Hora z autoškoly Beskyd.