Co se letos chystá v kraji? Nové muzeum, stavba haly i vytoužený obchvat

Na co letos těšit v Moravskoslezském kraji Leden Od 1. do 16. ledna se koná tradiční Tříkrálová sbírka.

Už jen v lednu mohou zájemci vyplnit přihlášky pro asi poslední dotace na výměnu kotlů.

20. ledna začíná v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně výstava Polské mince, medaile a papírová platidla.

Zahajuje stavba nové hasičárny v opavské části Kylešovice. Únor 3. února začíná v Českém Těšíně výstava Říční krajina Těšínska a její proměny.

5. února začne jarní část nejvyšší fotbalové soutěže. Baník Ostrava bude bojovat o čelo tabulky a poháry, MFK Karviná o záchranu. Březen V kině ve Frenštátu pod Radhoštěm se uskuteční slavnostní premiéra dokumentu k 640. výročí založení města.

Na 180 dnů se kvůli rekonstrukci uzavře v Třinci nadjezd v ulici Závodní, velmi frekventované komunikace ve městě.

Bude jasný termín začátku rekonstrukce ulice Březová v Karviné.

Obvod Slezská Ostrava dokončí výstavbu domova pro seniory v části Antošovice. Duben Od 1. do 3. dubna se uskuteční ojedinělá přehlídka 70milimetrových filmů KRRR! v Krnově.

8. dubna se koná tradiční přehlídka Miss Reneta v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.

Ukončení přeměny historické budovy jatek na galerii současného umění PLATO v Ostravě.

Na hradě Hukvaldy budou probíhat práce na vestavbě nového návštěvnického centra.

Mají začít rozsáhlé opravy prostoru před obchodním centrem Kotva ve Výškovické ulici v Ostravě-Jihu. Květen 6. května začne na bruntálském zámku výstava Fenomén cyklistika.

Předpokládané zahájení přestavby domova pro seniory Korýtko v Ostravě.

Od 26. do 29. května se v Dolních Vítkovicích uskuteční prestižní špičkový turnaj v plážovém volejbalu Ostrava Beach Open 2022.

Dokončení rekonstrukce kašny se sochou Neptuna na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Zřejmě v květnu skončí v Opavě dvě zásadní stavby, a to zimního stadionu a parkovacího domu. Červen Zahájení stavby parkovacího domu u krajského úřadu v Ostravě.

Skončí rekonstrukce Oblouku, jedinečné stavby Ostravy-Poruby.

Otevření Muzea trojmezí s expozicí Krajina a lidé v Jablunkově.

Ve dnech 10. a 11. června se konají slavnosti Dny Karviné, v červnu se rovněž konají Dny města Bruntálu.

18. a 19. června se konají Slavnosti ostravského obvodu Jih.

18. června se v Karviné uskuteční festival Dolański Gróm, hlavní hvězdou programu bude skupina Team.

18. června se koná sportovní festival pro děti a mládež Sportfest Krnov.

Ve frýdeckém zámku začíná 23. června výstava LEGO.

V Ostravě se uskuteční od 24. do 26. června Festival v ulicích.

Předpokládané dokončení nového veřejného prostranství u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově.

Dokončení stavby čtyř moderních učeben na ZŠ Okružní v Bruntále. Červenec V příborské pobočce Muzea Novojičínska se uskuteční setkání přadlen a přadláků.

Po dvouleté přestávce se od 13. do 16. července v areálu Dolních Vítkovic koná multižánrový festival Colours of Ostrava.

V Žerotínském zámku v Novém Jičíně začne výstava Květinové ornamenty v lidové kultuře.

V městském parku v Bruntále se poslední červencovou sobotu koná Jazzový festival.

Od 28. do 30. července se v Landek Parku uskuteční festival Štěrkovna Open Music. Srpen Od 19. do 20. srpna se nedaleko zámku v Hradci nad Moravicí koná hudební festival HRADY CZ.

Od 16. do 30. srpna se na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě uskuteční čtvrtý ročník netradiční expozice Sdílko. Září Havířovské slavnosti se konají ve dnech 2. a 3. září.

Ve dnech 9. a 10. září se uskuteční na Slezskoostravském hradu hudební festival BANÍK100FEST ke stoletému výročí vzniku klubu.

Zahájení stavby koncertní haly v Ostravě.

Vernisáží začne 20. září výstava v Galerii výtvarného umění v Ostravě mapující umělecký vývoj umělecko-literární skupiny Přirození.

Výstava historických pohlednic Frenštátska ve výstavní síni Albína Poláška.

Koná se charitativní akce Srdce Evropy v Třinci.

Koná se tradiční multižánrový festival Bezručova Opava, letos s podtitulem Stěhování mezi světy.

Kopřivnice si bude připomínat sto let od narození slavného rodáka, atleta Emila Zátopka. Říjen Uskuteční se komunální volby a ve čtyřech obvodech se uskuteční také volby do Senátu..

V Krnově skončí rekonstrukce Mikulášské ulice.

V Opavě a v Hlučíně se koná Mezinárodní varhanní soutěž. Listopad Bude znám zhotovitel novostavby depozitářů u zámku v Bruntále.

Dokončení renovace náměstí Družby v Ostravě-Porubě. Prosinec V Havířově má skončit proměna železniční výpravní budovy na společensko-sportovní centrum.

Bohumín dokončí rekonstrukci osmi bytových domů v bývalé dělnické kolonii v Okružní ulici.

Plánované ukončení těžby na Dole ČSM, čímž by kraj přestal být uhelným regionem. Termín však ještě není zcela jistý.