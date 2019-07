Ministerstvo vnitra: Politik získal funkci navzdory zákonu obcích

Ministerstvo vnitra se postavilo na stranu prostějovské opozice, která kritizuje zvolení komunistického zastupitele a za totality místopředsedy městského národního výboru Václava Šmída do dozorčí rady zdejších vodáren.

Do funkce se dostal navzdory rozhodnutí zastupitelstva, které Šmídovu nominaci před několika týdny odmítlo. Ovšem náměstek primátora Jan Krchňavý z hnutí Pévéčko ho později na valné hromadě Vodovodů a kanalizací Prostějov do funkce přesto prosadil.

Opozice kvůli tomu kontaktovala ministerstvo vnitra, aby vše posoudilo. A to nyní vzkazuje, že byl porušen zákon o obcích.

„Zástupce města nebyl oprávněn podpořit kandidaturu pana Šmída na členství v dozorčí radě, protože zastupitelstvo neschválilo návrh na jeho delegaci do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace. Došlo k porušení zákona o obcích a zástupce města na valné hromadě jednal v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva,“ konstatoval mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.

Opozice chce spornou volbu vyřešit žalobou

Ministerský mluvčí současně upozornil, že dopad porušení zákona může zhodnotit jen soud, stejně jako případnou zodpovědnost konkrétních osob či orgánů.

„Pokud jde o jednání zástupce města v obchodní společnosti, může samozřejmě zastupitelstvo zvážit, zda mu svěřené oprávnění jednat jménem města na valné hromadě odebere,“ doplnil Krátoška.

Na ministerstvo se obrátilo opoziční hnutí Na rovinu!, jehož zastupitel Aleš Matyášek by aféru k soudu rád dostal. Počítá s tím, že vyzve primátora Františka Juru z hnutí ANO, aby podal žalobu na neplatnost volby.

„To je jediný způsob, jak se to dá narovnat. Pokud tedy nebude svolána valná hromada, která by své usnesení revokovala. Mělo by jít o určovací žalobu, soud by měl určit, že při volbě valné hromady nebyla splněna zákonná podmínka. Pouze zastupitelstvo má právo delegovat kandidáta do dozorčí rady,“ podotkl Matyášek.

Primátor Jura, který na červnovém zastupitelstvu zastupitelům Šmídovu nominaci navrhl znovu, ovšem argumentuje, že Šmíd byl při daném jednání jako kandidát do dozorčí rady navržený přímo představenstvem společnosti, což podle Jury bylo napsané jak v pozvánce na valnou hromadu, tak i v samotném návrhu usnesení.

„Zástupce města na valné hromadě neměl výslovný mandát, koho má navrhovat do dozorčí rady. Proto hlasoval pro návrh představenstva,“ uvedl Jura.

Ve výsledku tak podle něj Šmíd nebyl v té chvíli navržený městem, jež na valnou hromadu neposlalo ani jméno žádného jiného kandidáta.

„Proto bylo hlasování řádně delegovaného zástupce města pro návrh představenstva zcela legitimní. Zejména, když stanovy společnosti výslovně neupravují, že jedním z členů dozorčí rady musí být zástupce města,“ řekl primátor.

„Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny“

Problém ve Šmídově zvolení neviděl ani náměstek Krchňavý. „Byl jsem informován, že stanovy společnosti umožňují, aby se o tom hlasovalo. Jiné vysvětlení k tomu nemám,“ odpověděl Krchňavý před časem na dotaz, proč hlasoval v rozporu s usnesením zastupitelstva.

Primátor také zdůrazňuje, že dozorčí rada je nezávislá a řídí se zásadami schválenými valnou hromadou.

„Nikdo není oprávněný udělovat dozorčí radě pokyny k její zákonné kontrolní povinnosti. Z toho vyplývá, že člen dozorčí rady není oprávněný prosazovat zájmy toho kterého akcionáře, nýbrž jako člen kontrolního orgánu vykonávat nezávisle svou funkci,“ dodal Jura.

Paradoxní rozměr celému případu dodává fakt, že primátor Jura Šmídovu nominaci navrhl znovu na červnovém zastupitelstvu, ačkoli volba do dozorčí rady už dávno proběhla. Tentokrát však už zastupitelé Šmídovu nominaci schválili.

V obchodním rejstříku je už jeho volba do dozorčí rady zaznamenaná, komunistický zastupitel na tomto postu působí víc než deset let.

Opozici se však nelíbí, že je příliš loajální k vedení radnice a hospodaření městské firmy tak nekontroluje důsledně. Navíc ho také kritizuje, že v minulosti zájmy města ve vodárenské společnosti hájil nedostatečně a že má na exponovanou funkci už příliš vysoký věk.

Šmíd kritiku odmítá. „ODS v podstatě řekla, že proti mně nic nemá, ale že jsem komunista. To je diskriminace přesvědčení. A jeden zastupitel řekl, že jsem už starý. A to je diskriminace podle věku,“ uvedl již dříve osmašedesátiletý Šmíd.