Zima v sokolovně, váhání nad plesem. Ceny energií na vesnicích drtí spolky

„Samozřejmě pro nás bude velká pomoc, pokud získáme nějakou podporu od státu. Ideálně z velkých zisků energetických firem. Pokud ne, musíme se postarat sami. Uděláme maximum, abychom činnost spolků a organizací udrželi. Přesto se omezením nevyhneme,“ konstatoval třeba starosta Dřevohostic na Přerovsku Petr Dostál.

Zatím sice přeje počasí, takže tělocvičny nebo klubovny není potřeba příliš vytápět. Jenže ochlazení je jen otázkou času.

„Dohodli jsme se tak, že do konce listopadu nebudeme omezovat teplotu v naší sokolovně. Od prvního prosince ji ale snížíme na deset, jedenáct stupňů,“ popsal dřevohostický starosta.

Sportovce už obec informovala. „Fotbalisté a házenkáři, kteří v zimě sokolovnu využívají, se s tím vyrovnají,“ ujistil starosta.

Horší to bude se cvičením dětí nebo důchodců či s oblíbenou jógou. „Tyto skupiny přesuneme do tělocvičny naší základní školy, která jim bude k dispozici po školní výuce až do večera. Tam bude dál teplota pořád taková jako nyní,“ doplnil Dostál. Jenom na akce, jako je divadelní představení, besídky nebo plesy, se bude topit víc.

I tak obec za energie za provoz v sokolovně zaplatí přibližně 180 tisíc a příští rok očekává nárůst o 140 procent na tři sta tisíc ročně.

„Chceme udržet zvyky, kulturu i spolky, protože to k obci neodmyslitelně patří,“ sdělil Dostál.

Ples pomáhal plnit kasu, teď by byl ale drahý

V Dlouhomilově na Šumpersku budou mít Sokolové od příštího roku těžkou hlavu. Sokolovna se totiž vytápí elektrickými akumulačkami.

„Do konce roku máme ještě fixovanou cenu. Žádali jsme Národní sportovní agenturu o dotaci osmdesát tisíc, ale dostali jsme polovinu. Příští rok to bude za elektřinu už zhruba dvě stě tisíc korun,“ odhadla šéfka dlouhomilovského Sokola Jana Drexlerová. Přitom sokolovna je zateplená, jsou tam i úsporná světla.

„Ani nijak nepřetápíme. Na cvičení jsme už nyní měli patnáct, šestnáct stupňů. Hodně nám sice pomáhá obec, ale asi budeme muset omezit naše akce. Otázka je, jestli vůbec bude ples, protože to vždycky znamenalo pomoc do našeho rozpočtu. Teď náklady rostou tak, že se na tom vydělat nedá,“ vysvětlila.

Starosta Dlouhomilova Jiří Štelc o potížích spolků ví. „Nechceme, aby sport, kultura, spolky zmizely, ale je jasné, že se bude muset každý omezit. Obec sice pomůže, ale na dluh jít nemůžeme,“ upozornil.

Více peněz potřebují všichni

Jenom Tělovýchovná jednota Sokol podle něj dostala od obce letos na činnost 83 tisíc korun, což Sokolům pomáhalo i s energiemi.

„Počítáme, že příští rok to bude s ohledem na růst cen energií minimálně jednou tolik. Jenže bude potřeba přidat i hasičům, skautům. Bude to hodně těžké, protože rozpočet obce je omezený,“ předeslal dlouhomilovský starosta.

Podobně bude muset připlatit i obec Nemile, i když i tam omezují v sokolovně teplotu. Sokolovnu má ve svém majetku a sokolům ji pronajímá zdarma.

„Platíme veškeré energie. Za rok je to kolem devadesáti tisíc, což už tak je pro nás hodně. Uvidíme, kam se cena dostane v příštím roce,“ sdělil starosta Nemile Petr Šimek.

Chtějí příspěvek z mimořádné daně

Podle jednatele Sokolské župy olomoucké Františka Kráčmara je pomoc omezená.

„Jednoty si mohou požádat o dotace u Národní sportovní agentury, něco dá kraj. V krajních případech můžeme pomoci z našeho fondu, který je ale velmi omezený. Hlavní zátěž však zůstane na obcích. Nastávající doba bude velmi těžká,“ předpověděl Kráčmar.

Pomoc samosprávám se zvládnutím energetické krize se snaží najít také Svaz měst a obcí České republiky. Hodlá dosáhnout toho, aby získal podíl z daně z neočekávaných zisků firem spojených s vysokými cenami energií.

„Přestože jsou municipality dobrými hospodáři a hospodaření této části veřejných rozpočtů je stabilní, je nezbytné, aby obce a města participovaly na výnosu z daně z neočekávaných zisků,“ uvedl svaz.

„V příštích měsících budeme schvalovat obecní rozpočty. Musíme i nadále krýt provoz základního a mateřského školství, podporovat spolky, sportovní kluby a kulturní organizace, které balancují nad propastí a nevědí, jak přežijí následující rok a jak zvládnou zaplatit ze svého rozpočtu vysoké ceny energií,“ dodal předseda Komory obcí a místopředseda svazu Pavel Drahovzal.