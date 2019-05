Řidič kamionu zastavil kvůli autu v protisměru dálnici. To se mohlo otočit

Situace, ke které se policie vrátila na pondělní tiskové konferenci, se odehrála na dálnici D46 v Prostějově 5. března po osmé ráno, kdy řidiči mířící ve směru do Olomouce začali nahlašovat osobní vůz jedoucí v protisměru. Než ale na místo dorazily vyslané hlídky, vyřešil vše Václav Čížek.

„Uviděl jsem to auto v protisměru na levé straně u prostředních svodidel. Začal jsem rukou z okna signalizovat autům za sebou, aby zpomalila, a pak jsem s návěsem zastavil přes oba pruhy tak, aby se nedalo projet. Ten řidič se zhruba během dvou minut otočil a odjel už správným směrem a pak na sjezdu z dálnice sjel zpátky do Prostějova,“ popsal.

„Hlavní je, že se nikomu nic nestalo. Ukazuje to, že by se měly doplnit značky na nájezdech jasně značící vjezd do protisměru,“ dodal muž, který jezdí po silnicích za volantem kamionu už více než dvě desetiletí.

Policie poté po řidiči osobního auta vyhlásila pátrání a prostřednictvím médií požádala o pomoc i veřejnost. Díky tomu získala mimo jiné dva záznamy z kamer za předním sklem projíždějících vozů.

Řidiči nesmí kvůli chybě riskovat, říká dopravní expert

Následně tak vyšlo najevo, že chybujícím řidičem byl dvaasedmdesátiletý muž z Prostějova. Ten se policistům přiznal a nyní mu ve správním řízení hrozí až desetitisícová pokuta a také až roční zákaz řízení.

Čížkovu reakci ocenila policie a organizace BESIP. „Šlo o skvělé řešení, které ukazuje, že má naježděno a umí jednat rychle a profesionálně,“ řekl krajský koordinátor BESIP a dopravní expert Miroslav Charouz.

Ten zároveň varoval všechny řidiče, kteří by se ocitli na dálnici v protisměru, před riskováním.

„Někteří si myslí, že to nějak projedou k nejbližšímu exitu. Jediným správným řešením je co nejrychleji zastavit u kraje a je jedno kterého, nechat zapnutá výstražná světla, odejít mimo dálnici a problém ohlásit na tísňovou linku,“ shrnul Charouz.