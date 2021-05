Do kin se vracejí diváci, fandové na zahrádkách mohou sledovat i hokejisty

Kina v regionu nezačnou promítat hned, ale většinou až koncem měsíce nebo začátkem června, aby se stihla pořádně připravit.

Jako první si promítání užili fanoušci ledního hokeje, kteří na terase restaurace u přírodního koupaliště Poděbrady nedaleko Olomouce sledovali utkání české hokejové reprezentace proti ruskému týmu na mistrovství světa v ledním hokeji.

Šéfové biografů ještě neměli všechny potřebné informace. „Pořád nevíme, jak to bude s testy. Zda máme vyžadovat potvrzení, nebo to bude na zodpovědnosti diváků. Měl by platit stejný model jako v restauracích, kde je to na zodpovědnosti návštěvníků,“ uvedl předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta.



Kina budou v prvních dnech promítat jak nové filmy, tak ty, které loni v říjnu ještě lidé viděli, ale další už o ně kvůli koronavirové stopce přišli.

Šumperské kino Oko spojí první promítání s tradičním rockovým festivalem Džemfest. „Začínáme promítat 27. května. Na programu bude hudební film o skupině The Tap Tap Postiženi muzikou,“ sdělil ředitel šumperského kina Kamil Navrátil.

Po něm bude následovat film oceněný Zlatým medvědem na Berlinale Smolný pich aneb Pitomý porno. V pátek 28. května nabídne Oko oscarový Chlast a dalším filmem bude debut Viggo Mortensena Ještě máme čas.

Olomoucké kino Metropol volí na začátek provozu český film Bábovky natočený podle bestselleru Radky Třeštíkové, jehož promítání loni přerušil lockdown.

„Na začátek je to sázka na jistotu,“ podotkla Denisa Wasiewiczová z kina Metropol, které uvede první film po dlouhé pauze 2. června. Po něm si diváci stejně jako v Šumperku vychutnají Smolný pich aneb Pitomý porno.

V dalších dnech chce Metropol promítat například oscarový snímek Země Nomádů, který mohli diváci dosud vidět pouze v online přenosu.

Od června letní kino

Prostějovské kino Metro 70 přivítá diváky rovněž filmem Bábovky, který uvidí lidé 31. května. „Letos také už od prvního června spouštíme letní kino, kde diváci jako první uvidí oceňovaný dánský snímek Chlast,“ informovala ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová.

Kina v kraji nezapomínají ani na dětského diváka. Třeba přerovská Hvězda zahájí podle vedoucí Svatavy Měrkové 3. června animovaným rodinným snímkem Duše. „Máme nový laserový projektor a nové plátno, takže jsme chtěli začít snímkem ve 3D,“ vysvětlila Měrková.

Kdy začnou promítat Kino Oko Šumperk: 27. května, promítne Postiženi muzikou

Kino Metro 70 Prostějov: 31. května, promítne film Bábovky

Kino Metropol Olomouc: 2. června, promítne Bábovky

Kino Pohoda Jeseník: 28. nebo 29. května, zřejmě filmem Šarlatán

Kino Hvězda Přerov: 3. června, promítne film Duše

Hranice na Moravě mají jen letní kino a rovněž tam zahajují animovaným dětským filmem. „Poprvé budeme hrát 1. června, tedy na Den dětí a pustíme snímek Mosley, který měl sice premiéru už v roce 2019, ale zaznamenal velký úspěch,“ sdělila vedoucí Městských kulturních zařízení Hranice Naděžda Jandová.

Většina kin zařazuje v prvních promítacích týdnech také českou pohádku Princezna zakletá v čase, která se natáčela v Sobotíně na Šumpersku.

Biografy mohou využít jen polovinu kapacity. Povinné jsou respirátory. Zatím není možné uvnitř konzumovat občerstvení.

Proto zatím neotevře olomoucké multikino sítě CineStar. Podle šéfa CineStaru Jana Bradáče míří do multiplexu hodně lidí právě kvůli občerstvení. Jak uvedl pro Český rozhlas, bez něj by byl provoz ekonomicky problematický.