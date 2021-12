Přerovské škole se propadla kanalizace, stavbu nové limitují prázdniny

„Podle rozpočtových nákladů nám vychází, že náročný projekt na kanalizační přípojky přijde na téměř čtyři a půl milionu korun včetně DPH a samotná rekonstrukce pak na 21 milionů čtyři sta tisíc,“ řekla náměstkyně primátora Hana Mazochová.

Mimo kanalizaci zahrnuje rekonstrukce také výměnu všech sociálních zařízení, umyvadel ve třídách i kabinetech a rozvod požární vody, včetně doplnění nové hydrantové skříně.

Opravy by se měla škola dočkat v příštím roce. Podle mluvčí Přerova Lenky Chalupové záleží na tom, jak rychle se podaří vysoutěžit firmu. „Ideální by bylo dělat opravy přes prázdniny, to ale nemůže nikdo zaručit,“ dodala.

Podle ředitele Základní školy Želatovské Přemysla Dvorského nicméně opravy jindy ani probíhat nemůžou.

„Opravy jsou s provozem školy neslučitelné. Je to nachystané na to, aby se to dělalo přes prázdniny. Maximálně můžeme využít na začátku nebo na konci školního roku týden ředitelského volna. Bude ale téměř půl roku na to, aby se to vysoutěžilo, takže věřím, že se to stihne,“ poznamenal ředitel.

Ve čtyřpodlažní škole až pro osm set dětí se přerovští žáci učí už od roku 1956. Škola tak patří k těm nejstarším ve městě. Od počátku prošla již několika opravami, ale některé části budovy jsou ještě v původním stavu.