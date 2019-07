Ženě s dcerkou došly na výletě síly, lidé na ni místo pomoci volali policii

A právě vybitý mobil byl důvod, proč se žena snažila dozvonit na některý z bytů.

„Hlídka na místě začala zjišťovat, co ženu vedlo k zvonění na všechny zvonky v domě, načež se ukázalo, že nešlo o zlovolný čin, ale o souběh událostí,“ přibližuje Miroslav Komínek, zástupce ředitele Městské policie Přerov.

Žena si v pondělí svoji dceru vyzvedla v dětském domově v Lipníku nad Bečvou a společně si vyjely na kole. Cílem byl patnáct kilometrů vzdálený Přerov. Zřejmě však přecenily síly, hodiny ubíhaly, v pondělí večer navíc na řadě míst řádily silné bouřky.

„K tomu všemu se ženě vybil mobil, a proto se snažila dozvonit na někoho, u koho by ho nabila a mohla zavolat do dětského domova, že nestihne dceru vrátit včas,“ vysvětluje Komínek.

Strážníci se tak spojili s pracovníky dětského domova, a to právě ve chvíli, kdy na policii oznamovali, že dívenku pohřešují. „Aby se tak dostala co nejdřív do postele, byla po dohodě převezena hlídkou do domova a v pořádku předána,“ uzavírá Komínek.