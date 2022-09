VIDEO: Muž na parkovišti poškrábal drahé auto, pak sedl do felicie a odjel

Volvo V60 stojící na parkovišti na náměstí Republiky se stalo terčem vandala v neděli 24. července kolem půl třetí odpoledne.

„Dosud neznámý pachatel nezjištěným předmětem vytvořil rýhy v laku na zadním blatníku a předních i zadních levých dveřích,“ nastínila olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Zveřejněné záběry ukazují muže, který nejprve kolem auta prochází a důkladně se rozhlíží, zda se jeho směrem někdo nedívá. Poté se otočí, „zaútočí“ na zpětné zrcátko a posléze zřejmě poničí lak. Vzápětí odchází k zaparkované Škodě Felicia tmavé barvy, kterou z místa odjíždí. Policie žádá o pomoc s jeho vypátráním.

„Pokud by někdo muže zachyceného na videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, může kontaktovat policisty na telefonu 974 766 651, přes e-mail ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně lze kdykoliv využít bezplatné telefonní linky 158,“ vyzvala Vaňharová.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na dvacet tisíc korun, vandalovi v případě dopadení hrozí za trestný čin poškození cizí věci v krajním případě až roční vězení.