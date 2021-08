Endoprotéza i za tři roky. Éra covidu skokově navýšila čekání na operace

Velký skluz řeší třeba ortopedie. „Pro ilustraci můžeme uvést čekací dobu na endoprotézy kyčlí a kolen, která se před koronavirovou krizí pohybovala kolem jednoho roku a momentálně ji odhadujeme na dva a půl až tři roky,“ uvedl přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Jiří Gallo.

Dodal, že nejvíc se problém vyhrotil právě v oblasti výměn kloubů, ale také artroskopických rekonstrukcí, osteotomie a operací na noze. Na tyto zákroky byly dlouhé seznamy čekatelů už před rokem 2020. Podle Galla v souvislosti s pandemií nastal plošný útlum. Na běžný provoz klinika ještě pořád nenajela.

„Pokud se nestane nic nepředvídatelného, dostaneme se k běžnému provozu až někdy v polovině září,“ odhadl Gallo.

Například Nemocnice Šumperk musela jen za letošní rok v důsledku pandemie odložit téměř 1 150 plánovaných operačních zákroků ve všech oborech operativy.

„V letních měsících jsme se k plánované operativě naplno vrátili. A to zejména díky zlepšení epidemiologické situace. V naší nemocnici není aktuálně hospitalizován žádný pacient s covidem19,“ sdělila mluvčí nemocnice Hana Hanke.

Všechny pacienty, kterým museli šumperští lékaři v uplynulých měsících odložit plánovaný zákrok, nemocnice obvolává a domlouvá s nimi nové termíny. I v oblasti operativy pracuje naplno bez prázdninových omezení.

„Aktuálně děláme maximum pro to, abychom odoperovali co nejvíc pacientů, kterým jsme museli zákrok odložit. A to navzdory náročnému období, kterým si personál nemocnice v uplynulých měsících prošel, za což mu patří obrovské díky,“ shrnul předseda představenstva Martin Polach.

Zpoždění o prázdninách leckde dál narůstá

V největším zdravotnickém zařízení regionu, Fakultní nemocnici Olomouc, vědí, že dohánět výpadek v plánovaných operacích je složité.

„Časový skluz způsobený epidemií není prakticky možné dohnat. Před omezením výběrové péče byla výkonnost nemocnice na sto procentech, i při návratu na tuto úroveň vždy zůstane prodlení, které výpadek způsobil,“ sdělil ředitel fakultní nemocnice Roman Havlík.

V současné době pracuje podle něj nemocnice ve standardním prázdninovém režimu.

„Personálu vedení nemocnice doporučilo, aby po předchozích vyčerpávajících měsících čerpal dovolenou v maximální možné míře,“ doplnil Havlík.

Útlumový prázdninový režim potvrdil přednosta ortopedické kliniky Gallo. Narůstá tak počet neodoperovaných pacientů.

„K nim přibývají nově objednaní, a tudíž se čekací doby dál prodlužují,“ objasnil Gallo. Doplnil, že řada pacientů ani nestojí o operaci o prázdninách.

Následky výpadku potrvají zřejmě roky

Nemocnice provozované či vlastněné společností Agel jsou jako celek nyní zhruba na třech čtvrtinách plánované operativy roku 2019.

„Kromě prázdninového období nás však nyní omezuje například rekonstrukce operačních sálů v přerovské nemocnici,“ sdělila mluvčí Agelu Gabriela Lefenda.

Předseda představenstva společnosti Jiří Ševčík ujistil, že vedení Agelu usiluje o návrat k normálu.

„Naším cílem je zajistit plánované operační výkony. Rádi bychom, aby jejich počty co nejdříve odpovídaly letům před covidem. Zároveň ale zajišťujeme i další péči a k tomu je samozřejmě nutné, aby si zdravotníci po těžkém období mohli odpočinout a čerpat dovolenou,“ zdůraznil Ševčík.

Viceprezidentka Svazu pacientů České republiky Libuše Pešlová doufá, že se plánovaná operativa dostane v nemocnicích do standardního režimu nejpozději v září či říjnu.

„Přetížení zdravotníci potřebují dovolenou, takže o prázdninách se ani návrat do normálu očekávat nedal,“ připustila. Podle ní potrvá ještě dlouho, než se čekací doby na plánované operace zase alespoň trochu zkrátí.

„Přibývají pořád další pacienti, kteří potřebují plánovanou operaci, například výměnu kolenního kloubu. Jenže před nimi jsou v řadě čekatelů ti, kdo měli opakovaně odložený zákrok. Covidem vyvolaná stopka plánovaných výkonů se bude projevovat ještě roky,“ předpověděla.