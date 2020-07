Na Litovelsku začala komáří kalamita. Až se vylíhnou larvy, bude hůř

Až sto komářích bodnutí za minutu teď hrozí lidem především v okolí CHKO Litovelské Pomoraví. V těchto dnech zde vypukla kalamita, která může dosáhnout až k Olomouci.

„Mnoho let to takové nebylo. Jsem rybář, a kdybych teď zapomněl doma repelent, nejsem schopen vydržet u vody déle než pět minut. Komáři samozřejmě k Pomoraví patří, ale něco takového jsem zažil naposledy tak před patnácti lety,“ porovnal Viktor Kohout, starosta Litovle.

Právě ta spolu s dalšími obcemi v okolí Litovelského Pomoraví spadá do oblasti, kterou v posledních týdnech sužují nálety komárů.

Za kalamitu přitom hygienici označují stav, kdy člověk dostane víc než deset komářích bodnutí za minutu. To nejhorší má ale teprve přijít v nejbližších dnech.

„Kalamita už začala a teď se to ještě zhorší. Začátkem července jsme naměřili i kolem čtyřiceti až pětačtyřiceti bodnutí za minutu, teď by to mělo být i víc,“ přiblížil Libor Mazánek z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Zdůraznil, že se Litovel a další obce snaží proti hmyzu bojovat postřiky. Od jara už je několikrát použily, a to jak plošně, tak i přímo u lagun, kde se komáři často líhnou. Naposledy proti nim místní tímto způsobem zakročili minulý týden. Stačit to ale nebude. Letos kvůli nadprůměrně deštivému červnu a také kvůli nedávným povodním nastala zcela výjimečná situace.

„Obce se komáry snaží vyhubit a v některých tůních opravdu zmizeli. Bohužel není možné ošetřit vše. Nechci snižovat jejich snahu, ale pravděpodobnost, že se velké kalamitě podaří úplně zabránit... Nejsou na to prostředky a ani vybavení. Vždyť téměř celé CHKO a jeho lužní lesy byly zaplavené,“ připomněl Mazánek s tím, že kalamitní stav se týká hlavně Litovelska.

„Jestli to bude dosahovat až k okraji Olomouce, do míst, kde leží Horka nad Moravou, to se teprve ukáže,“ dodal.

Častější postřiky limitují peníze, stálo by to miliony

Fakt, že postřiky alespoň částečně pomohly, potvrzuje také starosta Kohout. „Kdybychom je nedělali, byla by to tragédie. Vyhráno ale nemáme,“ uvedl. Na dotaz, proč se postřiky nepoužívají častěji, zmínil i jejich cenu.

„Je to drahá záležitost. Máme například objednané tři sudy, stojí víc než 180 tisíc. Nemůžeme bohužel stříkat každý týden, náklady by šly do milionů,“ vyčíslil starosta a upozornil, že se kvůli počasí voda v CHKO dostala také tam, kde už dlouho nebyla.

„Larvy komárů přitom dokážou na suchu v hibernaci přežít i několik let. A když deště zatopily některé laguny, jež byly dlouho bez vody, je možné, že se vylíhnou,“ doplnil.

Jak moc vážná situace nastane, ukážou nejbližší dny. „Můj předpoklad byl, že to teď bude i přes sto útoků za minutu. Tak to tady bývalo dříve při velkých letních kalamitách, když vše bylo takto zaplavené. Ale jestli to bude sto útoků, nebo třicet... Lidé to už stejně příliš nerozliší. Jakmile je to nad deset, venku se stejně moc dlouho vydržet nedá,“ podotkl Mazánek.

