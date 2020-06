Poslanci i šéf kolejí. Strany vybraly lídry pro volby v Olomouckém kraji

Okleštěk do čela kraje nastoupil v únoru 2017 poté, co ANO samo po vnitřních sporech svrhlo vlastního hejtmana Oto Koštu.

Od začátku přitom čelil kritice za souběh vysokých funkcí a před dvěma lety ignoroval i výzvu šéfa hnutí Andreje Babiše, aby si každý z hejtmanů ANO zvolených současně i do Sněmovny vybral pouze jeden post. Okleštěk odmítl s tím, že mu mandát poslance v Praze pomáhá při práci pro kraj.

Teď ale překvapivě názor změnil. „Do funkce hejtmana jsem přišel jako náhradník, primárně jsem šel do Poslanecké sněmovny. Deklaroval jsem na předsednictvu, že v případě, kdy bych byl zvolen hejtmanem, nabídnu funkci. Kdybych byl zvolen do funkce hejtmana, položím mandát ve Sněmovně,“ slibuje Okleštěk.

S oficiálním zahájením kampaně v regionu spíš nepočítá, ANO ji spustí centrálně zhruba v září. Vliv na řízení kraje chce Okleštěk ve volbách obhájit.

„Byl bych velice rád, kdyby nás výsledek opravňoval k tomu, abychom byli lídry při sestavování koalice,“ uvedl hejtman.

ČSSD je v koalici s Patrioty Olomouckého kraje

Krajské volby se uskuteční 2. a 3. října, strany mají do konce července čas na to, aby podaly přihlášky a kandidátky. Kromě Babišova hnutí ji v Olomouckém kraji už sestavila i druhá nejsilnější vládnoucí strana – ČSSD. Lídrem bude stejně jako před čtyřmi lety nynější Oklešťkův první náměstek Jiří Zemánek.

Oranžoví ale tentokrát vůbec poprvé na svoji soupisku pustili i nestraníky. Sám Zemánek připustil, že se strana potýká s nedostatkem osobností a odborníků, takže do boje o hejtmanství jdou v koalici s novým uskupením Patrioti Olomouckého kraje.

„Viděl jsem, že strana jako značka nemá podporu. Chtěl jsem využít faktu, že krajské volby jsou vlastně hodně lokální a lidé nás tu znají. Řekl jsem si, že je ten čas oživit ČSSD spojením s nějakými dalšími lidmi,“ řekl MF DNES Zemánek.

Trikolora chce v krajských volbách čtrnáct procent

I dalšího z Oklešťkových náměstků Dalibora Horáka vyslala mateřská ODS do čela soupisky. „Kandidátku máme definitivně schválenou. Měla být hotová už v březnu, ale kvůli koronaviru se vše posunulo,“ podotkl Horák.



Modrou sestavu vedl i v roce 2016, ODS si ale tehdy v regionu pohoršila. Z osmi mandátů spadla na dnešních pět. Horák má ovšem za to, že se letos vývoj zvrátí: „Věřím, byť to minule nevyšlo, ve dvouciferný výsledek, který bude odrážet naše celostátní preference kolem 12 či 13 procent,“ řekl.

Kampaň by podle Horáka mohla ODS spustit o prázdninách, vrcholit bude v září. „Všechny strany deklarují, že kampaň bude omezená kvůli dozvukům koronaviru. Já si to ale nemyslím,“ dodal náměstek.

Poslanec vede i kandidátku, kterou pod názvem Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj daly dohromady KDU-ČSL, TOP 09, hnutí ProOlomouc a Zelení. Lídrem se stal Marian Jurečka. „Chceme se porvat o vítězství,“ uvedl při představení koalice.

Političku s poslaneckým mandátem nasadilo na post lídra i nové hnutí Trikolora, kandidátku vede někdejší členka ODS Zuzana Majerová Zahradníková. Kampaň zahájila na začátku června.

„Je vždy dobré dávat si vyšší cíle. Mám ráda číslo čtrnáct, takže čtrnáct procent by nás všechny potěšilo,“ vyčíslila.

Poslance do klání o křeslo hejtmana podle dostupných informací posílá i SPD, a to Radima Fialu. MF DNES však nezvedl telefon.

Pandemie přeorala všechny předvolební strategie

Víc než dvojnásobek mandátů chce v říjnu oproti dnešku získat lídr společné kandidátky Starostů a Pirátů, olomoucký zastupitel a ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Josef Suchánek.

„Výsledky vidíme velmi optimisticky, a to myslím smrtelně vážně. V minulých krajských volbách Piráti na mandát nedosáhli, Starostové měli deset procent. Nyní by náš společný zisk měl být víc než dvojnásobek mandátů. Teď bychom si přáli, aby to bylo 14, možná i 15 mandátů,“ porovnal.



Sám s kampaní začal už před nástupem koronaviru. „Pandemie přeorala všechny předvolební strategie. Musíme se tomu přizpůsobit. Nejsme si ani jistí tím, jak moc se už lidé odpoutávají od koronavirového maléru, který bude volně přecházet v malér ekonomický,“ podotkl Suchánek.