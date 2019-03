Žena žádala opravu písmena ve jménu ulice, Otakara Březiny ale zůstane

Záměna písmene v křestním jméně vznikla při pojmenování ulice v roce 1945 a tak to už zůstalo. Až doteď, kdy o změně názvu jednalo jesenické zastupitelstvo.

Místostarosta Václav Urban (Pro Jeseník) na zasedání upozornil, že přejmenování by se dotklo všech lidí i firem z ulice.

„Pokud by se měnilo byť jediné písmeno, tak by to znamenalo nemalé trable a běhání kvůli výměně dokladů. Pro trvale bydlící by to znamenalo změnu trvalého bydliště, pro firmy změnu sídla společnosti,“ přiblížil Urban.

Název ulice by se podle něj musel rovněž přepsat ve všech jesenických mapách a musely by se měnit i cedule.

Z celého zastupitelstva nakonec nebyl pro změnu názvu ulice ani jediný člen, dvacet jich bylo proti změně a jeden se zdržel hlasování.

„Byl to názor jedné občanky. Pokud by byl v budoucnu větší zájem, je možné se k tomu vrátit,“ shrnula jesenická starostka Zdeňka Blišťanová.

Poněkud paradoxní na celé situaci je, že Otokar Březina není původní básníkovo jméno, ale pseudonym. V legraci proto na zastupitelstvu zazněl i názor, že by se název mohl změnit na ulici Václava Jebavého, jak znělo pravé jméno.