Soud se v kauze falešných bankovek shání po důležitém svědkovi

Šestice mužů obžalovaná z padělání a pozměnění peněz stanula před Krajským soudem v Olomouci poprvé loni v červnu.

Slováci Eugen Balog a Roman Repa, David Bednář z Lanškrouna, Jiří Černý z Olomoucka, Rudolf Kalovský z Přerovska a Radim Švec z Brna byli podle obžaloby napojeni na italskou zločineckou organizaci a chystali se vytisknout eurobankovky za 500 milionů eur a české koruny ve výši 40 miliard korun.

Pokud budou obvinění shledání vinnými, hrozí jim osm až dvanáct let vězení.

U soudu už zazněly nové důkazy ve formě odposlechů z roku 2014. Z těch podle slov Kalovského, který na území republiky podle obžaloby skupinu koordinoval, vyplynulo, že neprobíhala masová výroba padělků a také, že nepáchali žádnou trestnou činnost.

„Odposlechy potvrzují, že byl Radim Švec ve vedoucí roli ve vztahu ke mně a k Davidu Bednářovi, jelikož mu dával instrukce, co a kdy má být hotové. Také jde slyšet, že Švec říkal, že je vše pod kontrolou slovenské policie,“ vysvětlil Kalovský.

Podle státního zástupce Roberta Henzela italská zločinecká organizace v roce 2014 sháněla tiskárnu na tisk padělaných bankovek. Pronájem tiskárny, kterou vlastnil Bednář, jim tehdy nabídl Kalovský. Ten měl od Italů dostat flash disk s naskenovanými bankovkami v hodnotě 20 eur s požadavkem na jejich tisk.

Státní zástupce i obhájci si ještě vyžádali výslech dalšího svědka, který je pro případ klíčový. Několikrát totiž vezl Švece autem na Slovensko.

„To je hlavní důkaz, kvůli kterému se ještě uvidíme příště. Soud udělá vše pro to, aby svědek dorazil. Jestli nebude chtít dorazil, tak to neskončí jen pořádkovou pokutou, ale využijeme i další instituty, které trestní řád umožňuje,“ řekl předseda senátu Martin Lýsek.

Další jednání je naplánováno na listopad. Tím by mělo být dokazování dokončeno, měly by zaznít závěrečné řeči a měl by padnout i rozsudek.

Tisk reklamních plakátů

Druhá část obžaloby se týká přípravy tisku českých bankovek v hodnotě 40 miliard korun. Podle trestního spisu zhotovili obžalovaní ve třech případech nejméně 80 bankovek, které předali na Slovensku Repovi.

Část obžalovaných vinu odmítla, hájili se tím, že se domlouvali jen na tisku reklamních plakátů a společné kontakty měli prý kvůli půjčkám peněz.

Nicméně už minulý rok o falešných bankovkách mluvil Bednář, který připustil, že vytiskl testovací vzorky. Odvolával se na to, že s ním Švec mluvil jako zástupce policie, která se kvůli padělání chystá Italy zatknout. To stejné podle Kalovského potvrzovaly i odposlechy.